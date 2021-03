Nacons Designed for Xbox Pro Compact Controller erscheint am 15. März

Ein neuer Xbox Controller von Nacon kommt am 15. März auf den Markt

Er trägt den langen Titel: "Designed for Xbox Pro Compact Controller"

Der Pro Compact bietet unter anderem bessere Anpassungsmöglichkeiten

Nacon gibt bekannt, dass der neue "Designed for Xbox Pro Compact Controller" für die Xbox Series X/S, Xbox One und PC (Windows 10) ab dem 15. März in Europa erhältlich sein wird. Damit ist der kabelgebundene Pro Compact Controller das erste Gerät aus Nacons neuer Designed-for-Xbox-Reihe.

Was sich nun jeder Xbox-Spieler berechtigterweise fragt, der bereits einen hauseigenen Microsoft-Controller besitzt: Was ist denn nun anders an diesem Controller?

Yannik Allaert, Director of Accessoires bei Nacon, sagt zum Pro Compact Controller: "Er zeichnet sich durch seine Verarbeitungsqualität und die vielen Anpassungsmöglichkeiten, die er bietet, aus - alles, was man von einem professionellen Controller erwartet."

Da diese Aussage noch etwas ungenau ist, kommen hier ein paar Details über die Features des Nacon-Controllers.

So sieht der anpassbare NACON-Controller aus.

Der Pro Compact besitzt im Standard-Modus alle klassischen Funktionen eines Kabel-Controllers. Im erweiterten Modus wird es erst spannend, denn dort können Spieler laut Nacon mit ihren eigenen Einstellungen herumexperimentieren.

Mit einer App für den Pro Compact, die ihr aus dem Microsoft Store auf der Xbox oder dem PC herunterladen könnt, habt ihr die Möglichkeit, eure Tastenbelegung zu konfigurieren und die Empfindlichkeit der einzelnen Sticks und Trigger durch verschiedene Profilvoreinstellungen anzupassen.

Stick-Positionen können umgekehrt, die Vibration aus- und eingestellt werden und ihr könnt festlegen, ob ihr euer Steuerkreuz mit vier oder acht Richtungen nutzen wollt. Zusätzlich bietet der Pro Compact einen Dolby-Atmos-Zugang für Kopfhörer, der das Erlebnis der Spieler durch mehr Audiodetails und einen verbesserten Raumklang deutlich anheben soll. Mit einer 3,5mm-Buchse können die meisten Kopfhörer und Headsets angeschlossen werden.

Für 49,99 Euro (UVP) ist der Controller ab dem 15. März 2021 europaweit zum Kauf verfügbar.

