Neues im Xbox Game Pass: Diese 10 Titel Spiele könnt ihr morgen schon zocken

Bereits morgen, am 16. Dezember, kommen zehn weitere Titel in den Xbox Game Pass. Seit gestern sind außerdem Among Us, Spiritfahrer: Farewell Edition und Aliens: Fireteam Elite mit Microsofts Abonnement spielbar.

Diese Spiele kommen morgen in den Game Pass

Ganz offiziell angekündigt wurden auch zehn Spiele, die ihr ab morgen kostenlos herunterladen und zocken könnt. Für die Weihnachtszeit, in der typischerweise Ferien und Urlaube liegen, findet ihr ja vielleicht ein wenig Zeit, um das ein oder andere auszuprobieren oder erneut in ein bekanntes Abenteuer einzutauchen.

Ab dem 16. Dezember werden folgende Titel zum Xbox Game Pass hinzugefügt:

Ben 10: Power Trip (Konsole, PC, Cloud)

(Konsole, PC, Cloud) Broken Age (Konsole, PC, Cloud)

(Konsole, PC, Cloud) Firewatch (Konsole, PC, Cloud)

(Konsole, PC, Cloud) Lake (Konsole, PC, Cloud)

(Konsole, PC, Cloud) Mortal Kombat 11 (Konsole, PC, Cloud)

(Konsole, PC, Cloud) Paw Patrol: Mighty Pups Save Adventure Bay (Kosnole, PC, Cloud)

(Kosnole, PC, Cloud) Race With Ryan (Konsole, PC, Cloud)

(Konsole, PC, Cloud) Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth (Konsole, PC, Cloud)

(Konsole, PC, Cloud) The Gunk (Konsole, PC, Cloud)

(Konsole, PC, Cloud) Transformers: Battlegrounds (Konsole, PC, Cloud)

Im Xbox Game Pass findet ihr auch die Kampagne von Halo Infinite, Forza Horizon 5 und das Spiel des Jahres It Takes Two. In den über 100 Titeln sollte jeder Gamer fündig werden.