Among Us: Serie bestätigt Star-Schauspieler aus Herr der Ringe - Suspekt, mein Schatz!

Die TV-Serie zu Among Us bestätigt vier Schauspieler für die violette, die grüne, die rote und die orangefarbene Figur. Und Leute, die Stimmen hinter den bunten Figuren sind wirklich äußerst bekannt.

Wer versteckt sich unter diesen bunten Anzügen?

In einer ersten Runde gibt Among Us vier Synchronsprecher für die Animationsserie bekannt. Auf X zeigt der offizielle Kanal des Spiels vier Schauspieler, die vier Charakteren ihre Stimme leihen werden. Ein Schauspieler überrascht ganz besonders.

Wenn ihr es auch kaum abwarten könnt zu erfahren, wessen Stimmen ihr erwarten könnt, für den haben wir hier eine Liste:

Ashley Johnson - Violett

Elijah Wood - Grün

Randall Park - Rot

Yvette Nicole Brown - Orange

🎬 Meet some of the cast for our upcoming #AmongUsAnimated show!!! 🎬



ROUND 1:

⭐️ Ashley Johnson - Purple

⭐️ @elijahwood - Green

⭐️ Randall Park - Red

⭐️ @YNB - Orange pic.twitter.com/XgUf4FDVYe — Among Us (@AmongUsGame) March 15, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Die Schauspielerin Asley Johnson hat bereits viele bekannte Videospielfiguren gesprochen - so auch Ellie von The Last of Us. Auch in der TV-Serie war sie als Anna Williams dabei und hat Sprecherrollen in Tales from the Borderlands oder Minecraft: Story Mode gehabt.

Mehr zu Among Us:

Among Us schenkt euch zu Silvester einen Hut - So kriegt ihr das kostenlose Item

Among Us: Roadmap für 2023 vorgestellt - Was steht drauf?

Among Us erhält neuen Game Mode: Spielt Hide N Seek gegen gruseliges Besatzungsmitglied

Elijah Wood bedarf eigentlich keiner Vorstellung. Als Frodo wurde er durch die Herr-der-Ringe-Filme weltberühmt und erhielt eine beachtliche Anzahl an Auszeichnungen im Laufe seiner Karriere. Jetzt spricht er das grüne Crewmitglied.

Community, WandaVision, Aquaman - auch Randall Park hat einen Platz im Cast von Among Us. Er wird das rote Crewmitglied sprechen. Das Mitglied mit dem orangefarbenen Anzug übernimmt Yvette Nicole Brown, die ihr ebenfalls aus Community kennen könntet. Auch in Avengers: Endgame ist sie zu sehen.

Among Us zeigt hier jedoch nur einige der Schauspieler, die einen Platz in der Serie gefunden haben. Weitere Talente werden also noch folgen. Ich bin schon gespannt zu sehen, wer sich als Impostor entpuppt.