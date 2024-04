Among Us: Comedy-Star aus Modern Family und Brooklyn 99 kommt zur TV-Serie

Vor einigen Wochen gaben die Entwickler des Indie-Hits Among Us die erste Runde an Schauspielern bekannt, die den Crewmitgliedern in der kommenden Serie ihre Stimme leihen. Jetzt gibt es einen neuen Beitrag, der vier Darsteller präsentiert.

Hier seht ihr die verdächtigen Synchronsprecher

Die Crewmitglieder Gelb, Weiß, Braun und Limette wurden nun besetzt. Wer versteckt sich unter den bunten Raumanzügen? Wir verraten es euch.

Gelb: Debra Wilson hat ihre Stimme bereits für Diablo 4, Star Wars Jedi: Fallen Order, Call of Duty: Modern Warfare, Ab durch die Hecke, Family Guy oder American Dad zur Verfügung gestellt.

Weiß: Patton Oswalt spielt das Mitglied im weißen Raumanzug. Ihn solltet ihr aus Brooklyn 99, Modern Family oder als Stimme der Ratte Remy aus Ratatouille kennen. Auch in der düsteren Netflix-Serie Sandman hatte Oswalt eine Sprecherstimme.

🎬 Meet the last of our cast for our upcoming #AmongUsAnimated show!!! 🎬



ROUND 3:

⭐️ Debra Wilson - Yellow

⭐ @pattonoswalt - White

⭐️ Phil Lamarr - Brown

⭐️ @iWayneKnight - Lime pic.twitter.com/82zz25xUIF — Along Us (@AmongUsGame) April 4, 2024

Braun: Phil LaMarr tauchte in Lucifer und Superstore auf und vertonte in bekannten Serien und Spielen wie Family Guy, Futurama, Kim Possible, Rick and Morty, Metan Gear Solid oder Dead Island.

Limette: Wayne Knight kann Jurassic Park, Dirty Dancing, Tarzan, Toy Story 2 und Kung Fu Panda in seinen Lebenslauf schreiben.

Während White ein ziemlich unbeschriebenes Blatt Papier zu sein scheint, das sich etwas auf Reichtum einbildet, sind Gelb und Braun beste Freunde. Gelb ist ein rechthaberischer Schelm, während Braun ein verantwortungsbewusstes und hilfsbereites Mitglied der Truppe ist. Sie könnten beinahe Schwarz und Weiß sein, so unterschiedlich wie sie sind. Limette bereitet sich unterdessen auf den Weltuntergang vor und ist Verschwörungstheoretiker mit Angst vor Intimität.

Bisher wurden die Schauspieler Ashley Johnson (Violett), Elijah Wood (Grün), Randall Park (Rot) und Yvette Nicole Brown (Orange) angekündigt.