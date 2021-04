Nier Replicant: Komplettlösung mit Tipps und Tricks

Ein Fan-Favorit der redseligen Sorte ist zurück. NieR Replicant ver.1.22474487139 (der Einfachheit halber fortan einfach nur "Nier Replicant" genannt) modernisiert den PS3- und Xbox-360-Klassiker für die Generationen PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC.

Die Geschichte von einem an der Runenpest erkrankten Mädchen ist im Kern heute noch rührend und vor allem umfangreich. Das Spiel wechselt frisch und frei zwischen Erkundung, Third-Person-Action, Top-down-Abschnitten, Bullet-Hell-Einspielern und Jump-and-Run-Passagen. Ganz zu schweigen von mehreren Enden, die sich nur durch wiederholtes Durchspielen bestimmter Spielabschnitte freischalten lassen. Hier kommt die Nier-Replicant-Komplettlösung für das Remake gerade recht. Sie führt euch Schritt für Schritt durch die Stationen der Hauptgeschichte, die vielen Missionen am Rande und hat Tipps und Tricks für jede Lebenslage parat.

Wo findet man besondere Waffen, welcher Händler hat welche Waren auf Lager und was gibt es beim Angeln zu beachten? Hier findet ihr eine Auswahl an allgemeinen Themen mit Tipps und wissenswerten Hinweisen.

Hauptgeschichte

Was gemächlich mit ein paar Gefallen in einem kleinen Dorf beginnt, wächst sich ratzfatz zu einer Suche nach den Versiegelten Versen aus, die in den hintersten Ecken der Welt verstreut sind. Hier findet ihr alle Stationen der Hauptgeschichte mitsamt den verschiedenen Enden.

Akt 1: Suche nach den Versiegelten Versen

Akt 2: Suche nach den Schlüsseln