Sony verschenkt Ratchet and Clank und mehr ab März - Play At Home kehrt zurück

Sony bringt Play At Home zurück

Zu Anfang verschenkt man Ratchet & Clank

Das Programm läuft von März bis Juni

Sony bringt seine Play-At-Home-Initiative in diesem Jahr zurück und erweitert sie im Vergleich zum Vorjahr.

Im Vorjahr verschenkte das Unternehmen Uncharted: The Nathan Drake Collection und Journey - in Deutschland Knack 2 und Journey - an seine Spieler.

Dieses Jahr beginnt Play At Home am 1. März 2021 und anlässlich dessen verschenkt Sony Ratchet & Clank für die PS4, das im Jahr 2016 veröffentlicht wurde.

Ratchet and Clank umsonst? Da sag ich nicht nein.

"Die letzten 12 Monate waren nicht einfach", schreibt Sonys Präsident und CEO, Jim Ryan. "Und ich denke, wir sind alle hoffnungsvoll, dass wir dank der unermüdlichen Arbeit im medizinischen Bereich und der Menschen auf der ganzen Welt langsam ein paar Lichtblicke am Ende dieses langen COVID-19-Tunnels sehen."

"In diesen historischen Zeiten könnten wir alle etwas gebrauchen, auf das wir uns freuen können, und einen weiteren Grund, um sicheres Social Distancing auszuüben. Deshalb freuen wir uns, eine kostenlose Auswahl an tollen Spielen und einige Unterhaltungsangebote anbieten zu können."

In diesem Jahr erstreckt sich das Play-At-Home-Programm von März bis Juni.

Ab dem 25. März 2021 können darüber hinaus Spieler und Spielerinnen von einer erweiterten Testphase für Funimation beziehungsweise den europäischen Ableger Wakanim profitieren - "Zusätzlich zur 14-tägigen Standard-Testversion können neue Benutzer weitere 90 Tage erhalten", heißt es.

Was ihr den kommenden Monaten bekommt, hat Sony indes noch nicht verraten.

"Was wir heute vorgestellt haben, ist nur der Anfang dessen, was für Play At Home auf dem Programm steht. In den kommenden Wochen werden wir weitere Details zu kostenlosen Spielen und Unterhaltungsangeboten für unsere PlayStation-Community bekannt geben."