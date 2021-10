Super Mario Party: Alle Charaktere freischalten

In Nintendos Partyspiel Super Mario Party für Nintendo Switch habt ihr zum Start eine Reihe von verfügbaren Figuren, es lassen sich aber zusätzlich dazu noch einige geheime Charaktere freischalten.

Um sie zu bekommen, müsst ihr verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Unser Guide zeigt euch nachfolgend, wie ihr die weiteren Figuren zum Spielen freischalten könnt.

Super Mario Party: Donkey Kong freischalten

Einer der Figuren, die nicht von Anfang an verfügbar ist, ist Donkey Kong.

Was ihr tun müsst: Um Donkey Kong zu bekommen, müsst ihr das Raft-Abenteuer mit dem Schlauchboot mehrfach absolvieren. Dazu sind insgesamt drei Durchgänge nötig, denn ihr alle drei Ausgänge einmal erreichen. Macht euch also dreimal auf den Weg und nehmt jedes Mal einen anderen Ausgang.

So bekommt ihr Donkey Kong: Ist das erledigt, sprecht ihr Donkey Kong auf dem Party-Plaza einfach an und anschließend steht er für euch zur Verfügung.

Welchen Würfel Donkey Kong hat: +5 Münzen,0,0,0,10,10

Super Mario Party: Diddy Kong freischalten

Auch Donkey Kongs kleiner Partner Diddy Kong lässt sich als spielbarer Charakter in Super Mario Party bekommen.

Was ihr tun müsst: Hierfür ist es nötig, sich mit dem Pfad der Prüfungen zu befassen. Beendet dort dann den Level Apfelhain in Welt 2. Bevor ihr den Pfad der Prüfung betreten könnt, müsst ihr alle Minispiele (80 Stück gibt's im Spiel) freigeschaltet haben.

So bekommt ihr Diddy Kong: Redet nach dem Absolvieren des Apfelhain-Levels auf dem Plaza mit Diddy Kong, um ihn spielbar zu machen.

Welchen Würfel Diddy Kong hat: +2 Münzen,0,0,7,7,7

Super Mario Party: Pom Pom freischalten

Pom Pom ist pink, trägt einen Körperpanzer und lässt sich ebenso freispielen.

Was ihr tun müsst: Auch Pom Pom erhaltet ihr über den Pfad der Prüfungen in Super Mario Party. Dafür müsst ihr in Welt 5 kommen und dort den Level Kneifküste abschließen.

So bekommt ihr Pom Pom: Ist das erledigt, sprecht ihr Donkey Kong auf dem Party-Plaza einfach an und anschließend steht er für euch zur Verfügung.

Welchen Würfel Pom Pom hat: 0,3,3,3,3,8

Super Mario Party: Knochentrocken freischalten

Wer gerne mit einem knochigen Charakter spielt, kann sich Knochentrocken als spielbare Figur sichern.

Was ihr tun müsst: Spielt einfach Super Mario Party. Habt ihr einen gewissen Spielfortschritt erreicht, sollte Knochentrocken irgendwann auf dem Plaza auftauchen.

So bekommt ihr Knochentrocken: Nachdem er auf dem Plaza aufgetaucht ist, sprecht ihr Knochentrocken an und anschließend könnt ihr mit dem Charakter spielen.

Welchen Würfel Knochentrocken hat: 1,1,1,6,6,6