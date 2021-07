The Ascent Test: Wenn man gleichzeitig zu viel und zu wenig will

Das schmerzt: Ich habe eigentlich Spaß mit The Ascent. Es ist im Grunde ein befriedigender Shooter aus der Draufsicht, in einer stilistisch und technisch wundervoll realisierten Cyberpunkt-Welt. Mit allen Raytracing- und DLSS-Spielereien, die man sich vorstellen und wünschen kann noch dazu. Dass die nur zwölf Entwickler bei Neon Giant, die Machine-Games-Veteran Arcade Berg (Senior Game Designer von Wolfenstein 2) um sich versammelte, ein so blendend aussehendes und schlichtweg "groß" wirkendes Debüt auf die Beine gestellt haben, ist ohne Frage beeindruckend.

Schade, dass sie meinten, The Ascent einen Action-RPG-Dreh verpassen zu müssen, denn alle Elemente abseits der schieren Action wirken eher halbgar. In den ersten Stunden suggerieren Menüs mit acht verschiedenen Charakterwerten, einem Cyberdeck-Bildschirm für die Hacker-Kapazitäten, Waffen mit verschiedenen Schadensarten, drei Ausrüstungs- und vier Slots für Augmentationen noch eine Tiefe, in der man sich freut herumzustochern. Je länger man spielt merkt man jedoch, dass man dabei im Grunde im Trüben fischt. Die RPG-Elemente verkomplizieren das Spiel nur, machen es aber nicht besser. Zum Glück beherrscht The Ascent seine Grundlagen größtenteils gut.

The Ascent missversteht den Zweck von RPG-Elementen

Die Probleme schiebe ich mal auf mangelnde Erfahrung im Rollenspielsegment, was man an diversen Faktoren auch sieht. Das geht mit der Kommunikation mit dem User los. So gibt es zum Beispiel die Option, Loot beim Aufheben direkt auszurüsten, aber keine Anzeige dafür, ob und in welcher Hinsicht eine neue Waffe oder ein Brustpanzer besser sind als das, was man gerade nutzt. Gleichermaßen gibt es mit physisch, digital, Feuer und Elektro vier verschiedene Sorten Schaden, aber das Spiel wird nicht deutlich, wogegen einzelne Gegner anfällig sind. Nicht einmal in deren nett geschriebenen Kodex-Einträgen, die man sukzessive freischaltet. Nehme ich gegen die mechanische Spinne nun also Elektro oder digitalen Schaden?

Wegen Performance-Problemen unter DX12, die zum Launch behoben sein sollen, sind alle folgenden Bilder nach diesem hier ohne Raytracing aufgenommen. Das Spiel sieht auch ohne schon toll aus.

Ausprobieren würde helfen, aber die Waffen sind untereinander trotz der halbwegs übersichtlichen Menüs nicht so leicht zu vergleichen beziehungsweise irgendwann nicht mehr ohne weiteres substituierbar. Weil das Spiel nicht klar kommuniziert, was wann funktioniert, wählt man schnell den Weg, sich auf die Waffe einzuschießen, die sich am besten anfühlt. Das wiederum verstärkt das Problem insofern, als dass man natürlich alle der seltenen Upgrade-Materialien ("Komponenten") möglichst in die Knarre hineinsteckt, die man am liebsten benutzt. Und das führt dazu, dass ihr regelmäßig ein gut aufgerüstetes Kaliber mit der Basisvariante eines neuen vergleicht. Das regt nicht gerade zu Experimenten an. Meist habe ich etwas planlos mit dem Durchprobieren angefangen, wenn ich bei einem Bosskampf nicht weiterkam.

Und weil es abseits dieser linearen Waffenprogression keinerlei Varianz zwischen zwei Schießprügeln einer Bauart gibt (wenn eine zweite Version des Sturmgewehrs droppt, ist sie identisch mit der, die ihr benutzt!), wirkt das Loot uninteressant und letztlich limitiert. Im Grunde sammelt ihr es nur, um es wieder zu verkaufen. Mir wäre ein fester Satz an nach und nach freigeschalteten Waffen lieber gewesen, die dann situativ eingesetzt werden müssen. Klassisch Action-Spiel eben.

Bei der Rüstung ist es ähnlich, sie schützt unterschiedlich gegen obengenannte Schadensarten, aber welche gegen welchen Feind nützlich ist, ist Rätselraten - und in den Mobs kommen unterschiedliche Arten von Schaden auf euch zu, sodass ihr im Grunde immer noch das im Mittel jeweils "beste" Zeug ausrüstet, anstatt euch zu spezialisieren. Und so schmilzt die Auswahl doch deutlich zusammen. Immerhin: diese Ausrüstungsgegenstände sind von vorneherein farblich klar kodiert. So merkt man schnell, was zum Alteisen kann, was sehr viel ist, wenn es nach diesem Regelwerk geht. Unterm Strich gilt: So, wie Waffen und Rüstungen aufgezogen sind, ist viel Fummelei und Schätzwerk mit dabei, was das Spiel im Grunde nur bremst und sich nicht belohnend anfühlt.

Schwingt das Tanzebein. Wenn ihr in den Hinterlassenschaften eurer Gegner eines finden könnt!

Auch die Hacking-Mechanik sieht auf den ersten Blick komplexer aus als sie ist. Im Grunde läuft es auf einen glorifizierter Türöffner hinaus. Auch im Kampf ist der Area-of-Effect-Hack einsetzbar, aber The Ascent vermittelt nicht, an welchem Gegner er was ausrichtet. Ein "Install Success" legt zwar nahe, dass man etwas ausgerichtet hat, ich weiß aber nicht genau, was (auch hierüber verliert der Kodex kein Wort). Hier und da lassen sich inaktive automatische Geschütze übernehmen, aber weil man so viel in Bewegung ist, spielen sie nur selten im Kampf eine echte Rolle.

Der Rest vom Hacking beschränkt sich, wie gesagt, auf das Öffnen von Truhen und Türen unterschiedlicher Sicherheitsstufen. Viel Glück, eine Truhe Stufe drei von vor vier Missionen nochmal wiederzufinden, nachdem ihr endlich das entsprechende Hack-Upgrade gefunden habt. Ein wenig schal, der Rollenspielanteil von The Ascent, auch weil ich nicht so recht sehe, wo im Koop Synergien freigesetzt werden sollen, die über ein breiteres Arsenal an Tacticals und Augmentationen hinausgehen.