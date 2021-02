The Legend of Zelda ist 35 Jahre alt

Der erste Teil erschien am 21. Februar 1986

In diesem Sommer erscheint Skyward Sword HD

Nintendo hat was zu feiern, denn The Legend of Zelda ist jetzt 35 Jahre alt. Happy Birthday!

Am 21. Februar 1986 erschien The Legend of Zelda für das NES und legte somit den Grundstein für eines der bis dato erfolgreichsten Franchises des Unternehmens.

Über 6,5 Millionen Mal verkaufte sich Teil eins und weniger als ein Jahr später folgte mit Zelda 2: The Adventure of Link bereits die Fortsetzung.

Der erfolgreichste Titel der Reihe ist indes zugleich der jüngste Hauptteil: Von Breath of the Wild wurden über 21 Millionen Exemplare verkauft. Kein Wunder, dass das Spiel eine Fortsetzung auf der Switch erhält.

Bisher halten sich die offiziellen Feierlichkeiten anlässlich des 35. Geburtstags noch in Grenzen. Zumindest ist es noch kein Vergleich zu dem, was Nintendo alles anlässlich des aktuellen Geburtstags von Super Mario auffuhr.

Aber was nicht ist, kann ja noch kommen. Zuletzt wurde immerhin schon mal The Legend of Zelda: Skyward Sword HD angekündigt, eine Neuauflage des ursprünglich für die Wii veröffentlichten Titels.

Seit 1986 sind insgesamt 19 Hauptteile der Reihe erschienen, sowohl für Heimkonsolen als auch für Handhelds von Nintendo. Darüber hinaus wurden zahlreiche Ableger veröffentlicht, denkt zum Beispiel an Link's Crossbow Training für die Wii oder aktuell Hyrule Warriors und Cadence of Hyrule.

Wenn ihr so auf 35 Jahre The Legend of Zelda zurückblickt, was sind eure schönsten Erfahrungen mit der altgedienten Nintendo-Reihe? Und was wünscht ihr euch vom Unternehmen zum 35. Geburtstag?