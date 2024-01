Zelda Tears of the Kingdom: Spieler erstellt Fluggerät, das keine Batterien benötigt.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bietet seinen Spielerinnen und Spielern viele Möglichkeiten und die sind bereit, die Grenzen des Spiels auszuloten.

So auch in diesem Fall, denn Reddit-User Scalhoun03 hat ein Fluggerät erschaffen, das komplett ohne Batterien auskommt.

Windkraft ist die Zukunft

Der ursprüngliche Beitrag auf Reddit zeigt, wie sich das Fluggerät ohne Batterien oder Eingaben in der Luft hält. Unterbrochen wird der Flug lediglich dadurch, dass Scalhoun03 versehentlich den Stick berührt hat.

Aber wie fliegt das Ding überhaupt? "Grundsätzlich wird die Energie des Steuerknüppels für den Antrieb der Propeller verwendet", erklärt Scalhoun03. "Wenn man den Steuerknüppel bewegt, übt er eine Drehkraft auf die gesamte Konstruktion aus. Diese Kraft wird auf die Achsen übertragen und treibt so die Propeller an."

Weitere Meldungen zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Dazu musste Scalhoun03 aber erst einmal Materialien aus verschiedenen Bereichen zusammentragen und dafür sorgen, dass die Konstruktion in ihrer Gesamtheit funktioniert, ohne instabil zu werden.

Dabei hebt Scalhoun03 noch den Hyrule-Engineering-Subreddit hervor, der bei solchen Angelegenheiten äußert nützlich sei.