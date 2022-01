The Legend of Zelda: Majora's Mask kommt im Februar zu Nintendo Switch Online

Seit Herbst 2021 gibt es ein Zusatz-Abo von Switch Online, das Retro-Klassiker auf der aktuellen Nintendo-Konsole brachte - darunter zahlreiche N64 Spiele, die stetig erweitert werden. The Legend of Zelda: Majora's Mask ist der nächste Neuzugang, der im Februar dazukommen soll.

Wie Nintendo auf dem offiziellen Twitter-Kanal des Unternehmens berichtet, kommt Links Action-Abenteuer von 2000 im Februar in das Online-Abo der Switch. Den beliebten Fantasy-Dauerbrenner Ocarina of Time gab es schon zum Star des Dienstes im letzten Herbst, jetzt folgt bald das nächste Spiel der Reihe - einen genauen Tag nennt Nintendo aber nicht.

Save Termina before it?s met with a terrible fate!



The Legend of #Zelda: Majora's Mask comes to #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members in February! #Nintendo64 pic.twitter.com/WN2Q0Wqc8Q — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 21, 2022

In diesem Abenteuer von Link dreht sich alles - wie schon der Titel sagt - rund um mächtige, magische Masken. Dabei handelt es sich um Artefakte, die ihr auf seiner Reise durch das Fantasy-Reich einsammelt. Einige davon sind hilfreiche Artefakte mit besonderen Fähigkeiten, die ihr brauchen werdet, um die märchenhafte Welt zu retten und das Ganze mit einem etwas düsteren Ton, als man das von anderen Spielen der Reihe vielleicht so gewöhnt ist. Bezaubernde Momente und hilfreiche Wegbegleiter findet man natürlich trotzdem.

Das neuste Spiel im Abo ist übrigens Banjo-Kazooie, das diese Woche zu Switch Online dazu kam - allerdings leider nicht ganz fehlerfrei. Heute haben wir schon darüber berichtet, dass Nintendo aktuell wohl versucht, die Retro-Games im Abo zu verbessern, denn eine eher schlampige Emulation der Klassiker stieß in der Community auf Kritik.

Auch das neuste Spiel im Bunde ist nicht fehlerfrei. Bei Banjo-Kazooie soll es schon jetzt Probleme mit den Spreicherständen geben, Nintendo scheint aber gerade darauf und dran zu sein, die Umsetzungen für die Switch zu verbessern.