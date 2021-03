Tomb Raider: Reboot-Trilogie als Bundle im Microsoft Store aufgetaucht

Ein neues, unangekündigtes Tomb-Raider-Bundle ist im Microsoft Store aufgetaucht

Alle Teile der Reboot-Trilogie und alle DLCs sollen am 18. März darin erscheinen

Das Bundle tauchte dort offenbar zu früh auf und ist nun wieder verschwunden

Ein brandneues Bundle mit Tomb-Raider-Spielen ist im Microsoft Store aufgetaucht. Das bisher noch unangekündigte Paket enthält alle drei Teile der aktuellen Reboot-Trilogie.

Das Bunde umfasst somit die Titel Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration und Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition und heißt "Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy". Bisher wurde das Paket aber nur heimlich, still und leise dem Microsoft Store hinzugefügt und noch nicht offiziell angekündigt.

Das dürfte sich allerdings bald ändern, falls das Release-Datum stimmt. Demnach erscheint das Bunde nämlich bereits am 18. März 2021 und da ist es ja nicht mehr lange hin. Das Paket beinhaltet dann sowohl die genannte Trilogie als auch alle DLCs, Multiplayer und Koop-Modi.

Ein neues Paket mit der gesamten Trilogie und allen DLCs, das schreit doch sehr nach einem Next-Gen-Upgrade? Davon ist bisher nicht die Rede, allerdings aber von HDR und 4K-Auflösung. Mehr werden wir allerdings wissen, sobald das Paket offiziell angekündigt wird. Tatsächlich funktioniert der Link zum Bundle im Store nun auch nicht mehr, offenbar hätte das Set noch gar nicht online gehen sollen und wurde schnell wieder entfernt.

Screenshot vom Microsoft Store

Auf Resetera findet sich aber ein Screenshot des noch geheimen Produkts. Auch hat Eurogamer.net die Übersicht über die im Bundle enthaltenen Titel direkt von der Microsoft-Seite parat und da ist offenbar ganz schön viel Spielmaterial enthalten.

Mal sehen, wann das Bundle offiziell vorgestellt wird!