Embracer kauft die Studios von Tomb Raider, Thief und Deus Ex inklusive der Marken

Update vom 2. Mai 2022: Durch die Transaktion möchte sich Square Enix an die Veränderungen in der weltweiten Geschäftswelt anpassen, wie das Unternehmen mitteilt.

Gleichzeitig möchte man in neue Geschäftszweige vorstoßen. Der Verkauf ermögliche neue Investitionen in die Bereiche Blockchain, KI und Cloud.

Zum Unternehmen gehören neben den Studios in Japan auch noch Square Enix External Studios und Square Enix Collective. Die Studios in Übersee sollen weiterhin an Franchises wie Just Cause, Outriders und Life is Strange arbeiten.

Die Embracer Group, der Mutterkonzern von THQ Nordic, Koch Media und Co., wächst weiter und verleibt sich nun Crystal Dynamics, Eidos Montreal und Square Enix Montreal ein.

Hinzu kommt ein Katalog aus mehr als 50 Marken, darunter Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain und mehr.

Ein echtes Schnäppchen

Die drei Studios umfassen acht Niederlassungen rund um die Welt sowie rund 1.100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Für die Übernahme zahlt Embracer gerade mal 300 Millionen Dollar an Square Enix Holdings. Angesichts manch anderer Übernahmen eine vergleichsweise geringe Summe.

"Wir freuen uns sehr, diese Studios in der Embracer-Gruppe willkommen zu heißen", kommentiert Lars Wingefors, Mitgründer und Group CEO der Embracer Group. "Wir sehen das fantastische geistige Eigentum, die erstklassigen kreativen Talente und die herausragenden Leistungen an, die in den letzten Jahrzehnten immer wieder unter Beweis gestellt wurden. Es war ein großes Vergnügen, die Führungsteams zu treffen und zukünftige Pläne zu besprechen, wie sie ihre Ambitionen verwirklichen und ein wichtiger Teil von Embracer werden können."

Crystal Dynamics hatte vor Kurzem ein brandneues Tomb Raider angekündigt, das auf Basis der Unreal Engine 5 entwickelt wird.