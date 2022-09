Shadow of the Tomb Raider: Jetzt gratis im Epic Store, zusammen mit Submerged

Ihr habt noch nicht Shadow of the Tomb Raider gespielt? Dann könnt ihr das jetzt tun, denn die PC-Version ist eine Woche lang kostenlos zu haben.

Die Definitive Edition von Shadow of the Tomb Raider ist eines der neuen Spiele, die ihr in der kommenden Woche im Epic Games Store bekommt.

Lara gegen die Maya-Apokalypse

Shadow of the Tomb Raider ist das dritte und letzte Kapitel von Laras Origin-Story. Die Definitive Edition enthält neben dem Hauptspiel noch alle DLCs, herunterladbare Waffen, Outfits und Fähigkeiten.

Das zweite Gratis-Spiel der Woche ist Submerged: Hidden Depths. Das Spiel wird als "Relaxploration"-Abenteuer beschrieben, in dem ihr die versunkenen Ruinen einer Welt ohne kämpfe aus der Third-Person-Perspektive erkundet.

Mehr zum Thema:

Beide Spiele könnt ihr euch bis nächsten Donnerstag um 17 Uhr hier kostenlos im Epic Games Store abholen.