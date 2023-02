Gerücht: Amazon "least" das Tomb Raider Franchise für 600 Millionen Dollar von Embracer.

Es hat den Anschein, als würde Amazon gerade eine Menge Geld in Lara Croft beziehungsweise Tomb Raider investieren.

Einem neuen Bericht zufolge hat man ein paar hundert Millionen Dollar in die Hand genommen, um sich die Rechte zu sichern.

Wie sieht Laras Zukunft aus?

Wie die Herr-der-Ringe-Fanseite Fellowship of Fans berichtet, hat man sich dahingehend mit der Embracer Group geeignet, die die Tomb-Raider-Rechte zuletzt von Square Enix übernahm.

In der ersten Version des Berichts von Fellowship of Fans war die Rede davon, dass Embracer die Rechte für 600 Millionen Dollar verkauft habe. Nach einem Update spricht man aber davon, dass Amazon die Rechte für diesen Preis "geleast" habe.

Mehr zum Thema:

Nach dem Kauf der Rechte für The Lord of the Rings: The Rings of Power wäre es die zweitgrößte Summe, die Amazon für die Nutzung von Rechten investiert hat.

All das würde auch zu den jüngsten Berichten rund um die Aktivitäten von Amazon in Bezug auf Tomb Raider passen.

Im Dezember 2022 hatten Amazon und Crystal Dynamics mitgeteilt, dass man gemeinsam am nächsten Tomb-Raider-Spiel arbeitet, das wiederum auf der Unreal Engine 5 basiert.

In dieser Woche wurde wiederum berichtet, dass Phoebe Waller-Bridge für Amazon eine Live-Action-Serie zu Tomb Raider schreiben soll. Es war auch die Rede davon, dass Amazon für Tomb Raider ein zusammenhängendes Universum mit Serie, Filmen und Spiel planen könnte.