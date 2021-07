Warum das Spielestudio für die Switch kein Dreams-Ersatz ist

Spielebaukästen sind eine tolle Sache. Für mich aber eher aus der Perspektive des Konsumierenden, denn mir fehlt die Geduld, alle Feinheiten einer solchen Software zu erlernen, um wirklich spektakuläre Resultate zu erzielen. Es sei denn, es gibt da so eher einfachere Dinge wie den Streckeneditor in Trackmania, das passt für mich schon eher. Nintendos neues Spielestudio versucht nun die Kreativität in euch zu wecken, wenngleich mit einer Reihe von Einschränkungen, die es nicht leichter machen.

Spielestudio Entwickler: Nintendo

Nintendo Publisher: Nintendo

Nintendo Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Erhältlich ab: Bereits erhältlich

Zum einen bekommt ihr mit dem Spielestudio eine Reihe von interaktiven Tutorials an die Hand, die euch in die Feinheiten der Programmierung mithilfe dieser Software einführen. Im Zuge dessen programmiert ihr Schritt für Schritt mehrere verschiedene Arten von Spielen unter der Leitung von Bob, eurem virtuellen Assistenten, der euch durch die Tutorials führt. Und zwischen den einzelnen Lektionen stellt Assistentin Alice dann euer gelerntes Wissen auf die Probe, indem ihr bestimmte Funktionsweisen noch einmal in kleinen Kontrollaufgaben wiederholt.

Schritt für Schritt im Spielestudio lernen Falsch machen könnt ihr bei den geführten Tutorials buchstäblich nichts, es ist einfach nicht möglich. Erforderliche Button-Eingaben werden hervorgehoben, andere Dinge lassen sich währenddessen nicht anklicken. So führt das Spielestudio ein junges und altes Publikum gleichermaßen zielgerichtet durch seine Einführung. Wobei ich das Gefühl habe, dass es durch seine Aufmachung insgesamt mehr an die Jüngeren gerichtet ist. Ein erster Knackpunkt ist, dass euch die Tutorials nicht alles erklären. Einige komplexere Dinge bleiben außen vor, im integrierten Nachschlagewerk gibt's zwar ein paar Infos zur Funktionsweise, aber leider ohne konkrete Lektionen beziehungsweise Beispiele. Mario Kart nachgebaut. Ihr müsst zudem zwingend die erste Lektion absolvieren, um den anderen großen Bereich des Spielestudios freizuschalten: das freie Programmieren. Hier lasst ihr eurer Kreativität freien Lauf und kombiniert verschiedene Knotixe miteinander, baut Stück für Stück Level und ganze Spiele - und spielt die Kreationen anderer. Besagte Knotixe sind entscheidend, wenn es darum geht, zum Beispiel Objekte zu platzieren und verschiedene Funktionen innerhalb der Level auszulösen oder festzulegen, zum Beispiel wie die Button-Steuerung eines Charakters aussieht und ähnliche Dinge. Und von den Knotixen gibt's eine ganze Menge, sogar eigene Texturen lassen sich im begrenzten Rahmen erstellen.

Kein Modell-Editor bedeutet eingeschränkte Flexibilität Ein anderes Problem des Spielestudios ist, dass es keinen Editor für eigene Modelle gibt, was die Auswahl doch bedeutend einschränkt. Einzelne Objekte lassen sich hier und da kombinieren, aber die grundlegenden Elemente sind eine Box, ein Zylinder und eine Kugel. Ähnlich verhält es sich mit anderen Dingen wie der Beleuchtung und den Texturen. Kreativität ja, aber mit angezogener Handbremse. Und das ist schade! Nehmen wir zum Beispiel die Texturen, die nicht mehr als eine Fläche von 64x64 einnehmen. Das sieht dann doch sehr pixelig aus und ist einfach repetitiv, wenn ihr es einfach klont und wiederholt als Hintergrund einsetzt. All das hinterlässt vielmehr den Eindruck einer Software, die eher dazu gedacht ist, Prototypen für eigene Ideen zu erstellen, bevor ihr diese Ideen, sofern sie denn funktionieren, in eine richtige Umgebung für die Spieleprogrammierung übertragt. Und so sieht das bei Mario Kart hinter den Kulissen aus. Die mangelnde Flexibilität schränkt die Kreativität doch deutlich ein. Von den verschiedenen Kreationen, die ich ausprobierte, löste bei mir keine einen echten Wow-Moment aus. Egal, ob das nun versuchte Nachbildungen von The Legend of Zelda, Mario Kart, Doom Eternal oder Sonic the Hedgehog waren oder eigene Projekte. Die waren ganz nett angesichts der gegebenen Möglichkeiten, spielerisch aber langweilig - am Ende fehlte einfach das gewisse Etwas. Die Kreationen eines Dreams von Media Molecule flashen mich da zum Teil deutlich mehr.