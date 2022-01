Watch Dogs Legion bekommt keine weiteren Updates mehr

Ubisoft veröffentlicht keine weiteren Updates mehr für Watch Dogs Legion.

Wie die Entwickler mitteilen, ist das im September 2021 veröffentlichte Update 5.6 das letzte für das Spiel.

Noch ein wenig neuer Inhalt

Eine geplante fünfte Season für den Online-Modus soll noch kommen, im Anschluss daran werden sich in Zukunft die Seasons drei bis fünf abwechseln (via VGC).

"[Titel-Update] 5.6 war unser letztes Update für Watch Dogs Legion", heißt es. "Ihr könnt euch jedoch auf Belohnungsstrecken im Online-Modus freuen, die sowohl neue als auch wiederkehrende Belohnungen enthalten."

"Die aktuelle Strecke für Saison 4, Rebels, die 80 Ränge umfasst, läuft bis zum 22. Januar 2022, gefolgt von Saison 5, Stripes. Danach werden die Saisons drei bis fünf weiterhin zyklisch ins Spiel zurückkehren und euch die Möglichkeit geben, Belohnungen zu erhalten, die ihr in der Vergangenheit vielleicht verpasst habt."

Weitere Updates für Watch Dogs Lgion sind nicht geplant.

"Einige Belohnungen, auf die ihr euch freuen könnt, sind eine modifizierte Version der Jacke von Aiden Pearce sowie Jacksons Maske und Kleidungsset."

"Das Spiel ist sprunghaft gewachsen und bietet eine Menge Inhalte, die es zu erkunden gilt - von einer weitläufigen Stadt in der nahen Zukunft bis hin zu einem actiongeladenen Online-Modus", schreiben die Macher. "Wir könnten nicht stolzer auf das Spiel sein, das wir geschaffen haben, und wir danken allen, die uns im Laufe des Jahres in London auf dieser Reise begleitet haben. Wir freuen uns darauf, mehr von euren Abenteuern in Legion zu sehen."

Watch Dogs Legion erschien ursprünglich im Oktober 2020 für PC, Xbox One und PlayStation 4, Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X/S folgten einen Monat später.