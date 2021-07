Zelda: Skyward Sword HD - Tränke verfeinern und die Wirkung verbessern

Wie in jedem Zelda-Teil könnt ihr auch in Skyward Sword diverse Tränke kaufen und konsumieren, solange ihr leere Flaschen zur Verfügung habt. Diese werden in der Abenteurertasche gelagert und sind von dort aus benutzbar, wenn ihr die helfenden Effekte benötigt.

Die erste Anlaufstelle für verschiedene Tränke ist die Trankhändlerin Xia im Basar von Wolkenhort. Sie hat die Grundvariante der folgenden Tränke im Angebot:

Ausdauertrank: 50 Rubine (Ausdauer nimmt kurzzeitig langsamer ab)

Herztrank: 20 Rubine (füllt acht Herzen auf)

Lufttrank: 20 Rubine (Luftanzeige unter Wasser nimmt langsamer ab; erst nach dem Erhalt der Wasserdrachenschuppe)

Wundertrank: 30 Rubine (repariert den Schild und füllt vier Herzen auf)

Rüstungstrank: 200 Rubine (vermindert kurzzeitig den erlittenen Schaden)

Tränke verfeinern in Zelda: Skyward Sword All diese Tränke haben eine vorgesehene Wirkung, die sie entfalten, wenn ihr die Flasche auswählt und den Inhalt runterkippt. Doch man kann das Gesöff auch veredeln lassen, wofür Xias Mann zuständig ist. Er heißt Diomed, hat ein Baby auf den Rücken geschnallt (siehe Nebenmission: Die verlorene Rassel) und steht im Basar direkt neben ihr. Zum Veredeln benötigt er verschiedene Insektensorten, je nach Trank. Habt ihr diese im Inventar, müsst ihr noch eine kleine Gebühr abdrücken und könnt dann einen Trank mit verbesserter Wirkung genießen. Sprecht mit dem chronisch übermüdeten Diomed, wenn ihr eure Tränke mit gesammelten Insekten veredeln lassen möchtet. Hier die Möglichkeiten beim Verfeinern von Tränken in Zelda: Skyward Sword.

Herztrank Erste Verfeinerung: Herztrank V (füllt all eure Herzen auf) - benötigt: 3x Himmelsfalter, 1x Phiro-Riesenkäfer, 1x Magmarienkäfer + 20 Rubine

(füllt all eure Herzen auf) - benötigt: 3x Himmelsfalter, 1x Phiro-Riesenkäfer, 1x Magmarienkäfer + 20 Rubine Zweite Verfeinerung: Herztrank SV (füllt all eure Herzen auf und ist zweimal einsetzbar) - benötigt: 3x Himmelsfalter, 3x Deku-Biene, 1x Sandzikade, 1x Eldin-Skarabäus + 30 Rubine

Lufttrank Erste Verfeinerung: Lufttrank V (Luftanzeige nimmt für eine gewisse Zeit nicht ab) - benötigt: 2x Wolken-Hirschkäfer, 2x Himmelsanbeterin, 2x Ranelle-Ameise + 20 Rubine

Ausdauertrank Erste Verfeinerung: Ausdauertrank V (Ausdaueranzeige nimmt für eine gewisse Zeit nicht ab) - benötigt: 2x Magmarienkäfer, 2x Wolken-Hirschkäfer, 2x Gerudo-Libelle + 1x Phiro-Hüpfer + 20 Rubine