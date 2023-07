Assassin's Creed: Codename Jade - Seid ihr bei der geschlossenen Beta im August dabei?

Es ist Zeit, um Assassin's Creed auf dem Smartphone auszuprobieren. Das kostenlose Spiel mit dem Codenamen Jade startet am 3. August die erste geschlossene Beta.

Es ist Jade-Zeit

Ubisoft bestätigt den Beta-Termin und auch Tencents Level Infinite, die den Titel entwickeln, freuen sich auf die ersten Besucher in diesem vollwertigen Open-World-Assassinen-Spiel im Kleinformat.

Der Titel spielt im alten China im zweiten Jahrhundert vor Christus und siedelt sich damit zwischen Odyssey und Origins an. Thematisch dreht sich alles in Assassin's Creed: Codename Jade um die Qin-Dynastie.

Bevor ihr jedoch in die Geschichte hineintaucht, erstellt ihr euren eigenen Charakter. Als Adoptivkind von Wei Yu begebt ihr euch auf den Pfad der Rache und entdeckt während dieser Mission Geheimnisse über die Vergangenheit sowie "eine mächstige Kraft", die alles zerstören könnte.

Dazu gibt es allerlei Verschwörungen, versteckte Gefahren und große Herausforderungen, die euch "Von der Großen Mauer vor den Grenzen des Reiches bis zur kaiserlichen Hauptstadt Xianyang" erwarten.

So stehen eure Chancen für August

Für iOS und Android beginnt die erste geschlossene Beta bereits in etwas mehr als zwei Wochen. Eine Registrierung für die Beta im August ist weiterhin möglich, jedoch kann nur eine sehr begrenzte Anzahl an Spielern teilnehmen, die zufällig ausgewählt wird. Einladungen erhaltet ihr ab dem 27. Juli, der Vorab-Download für alle erfolgreichen Teilnehmer beginnt dann am 1. August.

Die Beta selbst läuft dann vom 3. bis zum 11. August 2023. Ein Veröffentlichungsdatum für das fertige Spiel gibt es derzeit noch nicht.