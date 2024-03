Assassin's Creed Jade angeblich nach 2025 verschoben

Einem Bericht zufolge soll Assassin's Creed Jade verschoben worden sein. In diesem Jahr wird das kostenlose Mobile-Game dann nicht mehr erscheinen.

Assassin's Creed Jade einfach keine Priorität mehr?

Erst 2025 soll Assassin's Creed Jade angeblich erst auf Android und iOS veröffentlicht werden. Das sagen die Quellen von Reuters, die behaupten, dass Tencent eine ganze Reihe Entwickler von dem Projekt abgezogen und auf andere Projekte verteilt hat. Der Grund dafür sei ein größerer Strategiewechsel.

Assassin's Creed Jade ist ein Open-World-Action-Adventure und spielt in China. Bisher ist der Titel mindestens vier Jahre bei Ubisoft in der Entwicklung und sollte ursprünglich in diesem Jahr erscheinen.

Mehr zu Assassin's Creed Jade:

Assassin's Creed Jade funktioniert erstaunlich gut auf Mobilgeräten

Assassin's Creed Jade: Zwei Stunden Gameplay des Mobile-Abenteuers geleakt

Assassin's Creed: Codename Jade - Seid ihr bei der geschlossenen Beta im August dabei?

So wie es die Quellen berichten, will Tencent seinen Fokus wieder mehr auf hauseigene Titel legen. Die westlichen Franchises externer Partner werden dadurch weniger priorisiert.

Im letzten Jahr stellte Electronic Arts Apex Legends Mobile ein, das von Tencent entwickelt wurde und auch ein Projekt zur Nier-Reihe soll angeblich auf Eis gelegt worden sein.