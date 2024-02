Bald gibt es ihn nicht mehr, spart jetzt 150 Euro: Lego Technic Mercedes-Benz Zetros Offroad-Truck.

Im offiziellen Lego-Shop ist er schon ausverkauft: Der Lego Technic 4x4 Mercedes-Benz Zetros Offroad-Truck (42129) hat seit einigen Monaten End-of-life-Status erreicht, wird also nicht mehr ausgeliefert. Es gibt aber noch Exemplare auf dem Markt und ihr könnt jetzt 46 Prozent beziehungsweise 150 Euro sparen! Aktuell verkauft Galeria das Set zum Preis von 179 Euro, die UVP liegt bei 329,99 Euro.

Der Offroad-Truck verfügt über eine funktionierende Federung in allen vier Rädern sowie über eine Differenzialsperre, er lässt sich per App steuern. Mithilfe der enthaltenen Flaggen könnt ihr eine kleine Hindernisstrecke aufbauen oder sonst nach Belieben durch die Wohnung fahren. 2.110 Teile umfasst das Set und der Truck ist am Ende 21 cm hoch, 48 cm lang sowie 19 cm breit.