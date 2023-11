Black Friday: Lego Orchidee mit 40 Prozent Rabatt.

Kommt ihr mit echten Orchideen nicht so zurecht? In dem Fall wäre die Lego Orchidee vielleicht eine gute Alternative für euch. Und das Beste: Zum Black Friday könnt ihr beim Kauf 40 Prozent sparen. Amazon.de bietet sie für 29,99 Euro an. Nicht ganz die Hälfte der UVP (49,99 Euro), aber definitiv ein alles andere als schlechter Deal.

Für diesen Preis bekommt ihr 608 Teile und die Orchidee ist aufgebaut 39 cm hoch, 30 cm breit und 24 cm tief. Stängel, Blüten, Wurzeln und Blätter könnt ihr nach Belieben drehen, um der Pflanze einen individuellen Look zu verpassen. Die Vase, in der die Orchidee steht, wird ebenfalls aus Lego-Steinen zusammengebaut.