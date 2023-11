Black Friday: Lego The Amazing Spider-Man geht euch mit 37 Prozent Rabatt ins Netz.

Möchtet ihr Spider-Man an eurer Wand hängen haben? Dabei hilft euch das Lego-Set The Amazing Spider-Man aus der Lego-Art-Reihe. Amazon.de bietet es aktuell für 125,15 Euro an, angesichts einer UVP von 199,99 Euro könnt ihr mit diesem Angebot also 37 Prozent sparen.

Das Set zeigt ein mehrdimensionales Kunstwerk, dessen Hintergrund an die für Comic-Hefte typische Drucktechnik "Benday Dots" erinnert. 15 Spinnen symbolisieren zudem die Ausgabe 15 von Amazing Fantasy, in der Spider-Man sein Debüt gab. Insgesamt besteht dieses Set aus 2.099 Teilen und ist am Ende 54 cm hoch und 41 cm breit. Kopf und Finger könnt ihr bewegen und so Spider-Man verschiedene Posen einnehmen lassen.