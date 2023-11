Black Friday: Neue Lego Piranha-Pflanze jetzt schon mit 19 Prozent Rabatt!

Erst in diesem Monat ist die Piranha-Pflanze von Lego erschienen, zum Black Friday bekommt ihr sie schon ein gutes Stück günstiger. 19 Prozent Rabatt sind bei Amazon.de drin, dort kostet sie euch nur noch 52,90 Euro. Die UVP des Sets liegt bei 64,99 Euro.

Wenig überraschend basiert das Set auf der Piranha-Pflanze, die ihr aus zahlreichen Super-Mario-Spielen kennt. 540 Teile erwarten euch hier und am Ende ist das gute Stück 23 cm hoch, 11 cm breit und 17 cm tief. Kopf, Maul, Stängel und Blätter der Pflanze könnt ihr dabei etwas anpassen, zudem sind in der Röhre, in der sich die Pflanze verbirgt, zwei Münzen untergebracht.