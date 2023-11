Nach dem Launch auf PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S und Nintendo Switch ist Blasphemous 2 jetzt auf zwei weiteren Plattformen verfügbar: PlayStation 4 und Xbox One. Auch auf den beiden Last-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft könnt ihr nun also den zweiten Teil erleben und euch erneut in den Zyklus aus Leben, Tod und Wiedergeburt stürzen, der euch in diesem düsteren Metroidvania erwartet.