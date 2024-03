Blaue Milch: Star Wars enthüllt Merch, der jedes Lichtschwert in den Schatten stellt

Woran denkt ihr, wenn ihr euch an Star Wars zurückerinnert? Sicher kommen einem der schwarze Helm von Darth Vader oder die berühmten Lichtschwerter in den Sinn. Yoda, der hinter seiner grausamen Grammatik jede Menge kluger Weisheiten versteckt oder den ein oder anderen ikonischen Satz über Väter.

Noch ist nicht der erste April! Es wirkt trotzdem wie ein Scherz

Jetzt gibt es auf der offiziellen Website zu Star Wars eine Ankündigung zu neuem Merch. Doch es ist nicht das, was ihr erwartet. Es ist viel verrückter. So soll eine blaue Milch erscheinen, die in einer ganz speziellen Szene vorkommt. Hier trinkt Luke Skywalker einen Schluck blaue Milch, die frisch von einem außerirdischen Wesen gezapft wurde. Lecker. Nein? Doch? Das könnt ihr bald herausfinden.

"Das Lieblingsgetränk der Star Wars Galaxie kommt nach Hause! Diese köstliche Milch mit Vanillegeschmack ist ab dem 17. April erhältlich", heißt es auf der Website auf der auch andere neue Produkte, wie Figuren, Hemden, Schmuck und Lichtschwerter vorgestellt werden. Auch das Empire State Building durch sich über einen nächstlichen Anstrich durch eine Lichtshow freuen:

TruMoo stellt die blaue Star-Wars-Milch her, die nach Vanille schmecken soll. Ab dem 17. April soll die Vanillemilch mit Lebensmittelfarbe erhältlich sein. Pünktlich zum 4. Mai, ihr wisst, dem inoffiziellen Star-Wars-Feiertag, an dem wir hier auf der Erde leider nicht frei bekommen, könnt ihr diesen nicht besonders nachhaltigen Merch mit euren Geschmacksknospen genießen und euch für wenige Sekunden wie ein Skywalker fühlen. Ob das mit einer Lichtschwert-Replik zum Rumfuchteln nicht besser geht? Vielleicht, aber das wäre auch längst nicht so verrückt.