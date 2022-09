Cyberpunk 2077: Das beliebte Plötzenrennen ist jetzt ein eigenes Mobile-Game

Plötzenrennen - oder auf Englsich Roach Race - ist ein Minispiel aus Cyberpunk 2077. Das kleine Arcade-Jump'n'Run, das an den Google-Dinosaurier erinnert, gibt es ab sofort als kostenloses Spiel im Apple sowie dem Google App Store. Aus dem Easter Egg wird also Wirklichkeit.

Auf die Plötze, pferdig uuuund ab geht's!

Anfang dieser Woche wurde es während eines Livestreams von Edgerunners Special angekündigt, in dem es primär um die kommende Story-Erweiterung für Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, ging.

In den Stores ist Plötzenrennen bisher gut bewertet. In der Beschreibung heißt es: "Reite auf Plötze in einer endlos scrollenden Schleife über den Kontinent. Rase durch unglaubliche Landschaften und springe über Hindernisse wie tödliche Monster oder gefährliche Fallen. Dich erwarten fünf malerische Regionen aus den Reisen von Geralt von Riva: die mysteriöse Festung von Kaer Morhen, das lebhafte Novigrad, die Wälder um Flotsam, das majestätische Skellige und die magische, verzauberte Nebelinsel."

Mit Plötze könnt ihr dann Punkte sammeln, die euch auf der Bestenliste aller Spieler voranbringen. Mit magischen Karotten verschafft ihr euch sogar einen kleinen Geschwindigkeits-Boost. Für die Ästhetik wurde sogar ein Rahmen an den Seiten des Spiels eingefügt, der uns das Gefühl geben soll, auf einem Arcade-Kasten zu spielen.

Im Grunde springt ihr mit Geralts treuen Pferd über Zäune und weicht Greifen aus. Doppeltes Tippen ermöglicht einen Doppelsprung während dreifachen Tippen auf den Bildschirm einen kurzen Unbesiegbarkeitsmodus auslöst. Dieser hat natürlich eine gewisse Abklingzeit.

Sterbt ihr, dann bleibt euch neben den gesammelten Punkten immerhin das Glück Geralt über den Weg zu laufen, der seinem treuen Gefährten sofort zu Hilfe eilt. Leider darf der gute Witcher das jedes Mal durchleben. Was für ein grausames Schicksal.