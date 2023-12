Das meistgesuchte Spiel auf Google 2023 ist nicht Baldur's Gate 3 - kommt ihr drauf?

Könnt ihr erraten, welches Spiel dieses Jahr auf Google am häufigsten gesucht wurde? Auf der Liste sind einige bekannte Titel und Franchises vertreten, aber nicht alle Plätze sind offensichtlich.

Kein Game Award und doch die meiste Aufmerksamkeit auf Google

Beginnen wir mit Platz eins. Diesen schnappt sich Hogwarts Legacy. Hättet ihr das erwartet? Besonders, nachdem Baldur's Gate 3 auf den Game Awards abgeräumt hat, war mein erster Impuls auch auf Larians RPG-Meisterwerk zu tippen.

Doch Hogwarts Legacy hat sicher durch das in der Gesellschaft deutlich bekannteres Franchise sicher einen großen Vorteil auf diesem Treppchen gehabt. Weltweit hat sich der Titel von Avalanche Software bereits einige Monate nach Release 15 Millionen Mal verkauft und die Last-Gen- und Switch-Versionen sollten zu diesem Zeitpunkt ja noch folgen.

Aber keine Sorge, Baldur's Gate 3, Starfield, Diablo 4 und andere Größen finden in der Top-10-Liste noch Platz. Hier sind die zehn Spiele, die 2023 am meisten gegoogelt wurden:

1. - Hogwarts Legacy

2. - The Last of Us

3. - Connections

4. - Battlegrounds Mobile India

5. - Starfield

6. - Baldur’s Gate 3

7. - スイカ ゲーム (Suika Game)

8. - Diablo IV

9. - Atomic Heart

10. - Sons of the Forest

Da die Liste für die gesamte Welt gilt, ist es auch nicht verwunderlich, dass sich hier auch für uns in Deutschland eher weniger bekannte oder zumindest erwartete Spiele eingeschlichen haben.

Suika dürfte etwa in Japan viel Aufmerksamkeit erregt haben, da es dort sogar auf Platz eins der regionalen Liste stand, während Connections ein Wortspiel der New York Times ist. Letztes Jahr schnitt Wordle in diesem Ranking ganz hoch ab und landete sogar auf Platz eins.