Baldur's Gate 3: Larian bestätigt zwei neue Spiele mit eigener IP

Es ist ja bereits bekannt, dass Larian Studios kein Spiel mehr zu Dungeons & Dragons entwickelt. Erste Andeutungen zu kommenden Projekten gab es bereits. Nun bestätigt der Entwickler von Baldur's Gate 3 zwei neue Spiele, die auf einer eigenen IP basieren.

So geht es bei Larian weiter

Studio-Gründer Swen Vincke sagte Anfang des Jahres, dass Larian an zwei neuen Projekten werkelt. Dabei soll es sich um "große und ehrgeizige" Spiele handeln, die Larian "machen will". Das klang noch relativ lose dahergesagt, nun spricht Larian jedoch von "zwei neuen Projekten". Ganz eindeutige Kiste.

In einem Steam-Blogbeitrag, bei dem es um den kommenden Patch für Baldur's Gate 3 geht, sagt das Studio, dass es "keine größeren neuen erzählerischen Inhalte für die Geschichte von Baldur's Gate 3 oder die ursprünglichen Charaktere und Gefährten geben wird".

Auch Erweiterungen wird es nicht für Baldur's Gate 3 geben. Das Studio schätzt seine Freiheit und Kreativität und so möchte der Entwickler selbst eigene IPS entwickeln.

"Derzeit arbeiten wir an zwei neuen Projekten und wir könnten nicht aufgeregter sein, was die Zukunft für uns bereithält", heißt es. Die Projekte stecken derzeit in den Kinderschuhen.

So motiviert wie bei Baldur's Gate 3 scheint Larian Studios jedenfalls zu sein: "Wir werden von demselben Feuer in unseren Bäuchen angetrieben, das uns antreibt, fesselnde Erlebnisse zu erschaffen, die von euren Entscheidungen geprägt sind, und wir können es kaum erwarten, dass ihr uns bei diesem nächsten Abenteuer begleitet."