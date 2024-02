Das Studio hinter Octopath Traveler gehört jetzt dem Mutterkonzern der Macher von Elden Ring.

Kadokawa, der Mutterkonzern von From Software, hat das japanische Entwicklerstudio Acquire für eine unbekannte Summe übernommen.

Das in Tokio ansässige Studio war unter anderem für Octopath Traveler verantwortlich, hat aber auch an den Reihen Tenchu, Way of the Samurai oder Akiba’s Trip gearbeitet.

Neue Marken erschaffen

Gegründet wurde das Studio im Jahr 1994, 148 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Zuletzt gehörte man zu GungHo Online Entertainment.

"Um die Fähigkeit zur Schaffung von neuen Marken in Spielen als Teil unserer Geschäftsstrategie zu stärken, haben wir Acquire Corp. in eine hundertprozentige Tochtergesellschaft umgewandelt", heißt es.

"Durch die Übernahme des Unternehmens, das millionenfach verkaufte Erfolgstitel hervorgebracht hat, erwarten wir Synergien mit unseren bestehenden Tochtergesellschaften im Spielebereich, eine Stärkung unserer konzernweiten Planungs- und Entwicklungskapazitäten und eine Erweiterung unseres Angebots an Konsolenspielen".