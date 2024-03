Destiny 2 auf dem Weg ins Licht: Diese Inhalte kommen vor The Final Shape

Destiny 2: Die Finale Form erscheint am 4. Juni. Bis dorthin sind es noch viele Wochen und die können schnell langweilig werden. Um dem entgegenzuwirken, hat sich Bungie ein paar Inhalts-Updates ausgedacht, mit denen ihr euch die Zeit bis zum Finale vertreiben könnt.

Wie Bungie die Leere füllt

Zuerst stellt Bungie eine Serie von Livestreams vor - drei Stück an der Zahl. In diesem werden die Entwickler neue Inhalte und Features vorstellen, euch mit Live-Gameplay unterhalten und ihr könnt spezielle Abzeichen per Twitch-Drops verdienen. Die Streams könnt ihr live am 19. März, 26. März und am 2. April mitverfolgen.

Am 19. März beginnt dann die Kollaboration mit den Ghostbusters, bei der ihr eine Slimer-Geist-Hülle, einen von Garraka inspirierten Exotischen Sparrow und ein Exotisches Ecto-1-Schiff ergattern könnt. Wer einen Gegenstand aus dem Crossover kauft, erhält kostenlos eine Papiermaske passend zur Slimer-Geist-Hülle zum Herunterladen.

Bis zum 26. März finden die Hüter-Spiele statt, in denen ihr in verschiedenen Herausforderungen für den Erfolg eurer Klasse kämpfen könnt.

Wer PlayStation-Plus-Abonnent ist, darf sich am 1. April über den kostenlosen Zugang zur beliebten Erweiterung "Die Hexenkönigin" freuen. Und nein, das ist kein Aprilscherz.