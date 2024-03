Destiny 2 bringt die Ghostbusters ins Spiel - eurem Geist passiert aber nichts

In genau einer Woche kommen die Ghostbusters zu Destiny 2. Euren Geist müsst ihr aber nicht vor den Jägern verstecken, denn vor diesen witzigen Skins brauchen sie sich nun wirklich nicht zu fürchten. Doch warum kommen die Skins zu den Geisterjägern jetzt und nicht etwa zu Halloween?

Es passiert etwas Seltsames in der Nachbarschaft

Am 19. März beginnt die Kollaboration zwischen Destiny 2 und Ghostbusters, die zahlreiche kosmetische Gegenstände in den Shop spült. Mit dem Beginn des Ghostbusters-Titelsongs kündigt Bungie das Crossover in den sozialen Medien an.

There's something strange in our neighborhood...



Destiny 2 x Ghostbusters 👻 March 19, 2024 pic.twitter.com/C4DvaTuaBn — Destiny 2 (@DestinyTheGame) March 11, 2024

Auf einem Bild, das den Beitrag des Entwicklers ziert, bekommt ihr einen ersten Eindruck der unheimlichen Kosmetika. Dort seht ihr einen grün-schleimigen Geister-Skin für euren Ghost, den Ecto-1 als Skin für euer Schiff sowie einen Sparrow, der an Bösewicht Garraka aus dem neuen Ghostbuster-Film Frozen Empire angelehnt ist.

Die Kollaboration kam zustande, da Sony Bungie im Jahr 2022 für 3,2 Milliarden Dollar gekauft hatte. Anlässlich des von Sony Pictures veröffentlichten Films Ghostbusters: Frozen Empire, der am 21. März in die Kinos kommt, gibt es nun die passenden Skins in Destiny 2. Irgendwie muss man das Geld ja auch wieder reinholen, oder?

Unter dem Beitrag auf X sind die Reaktionen aktuell eher negativ. Ein Spieler fürchtet, dass sich Destiny 2 bald in Fortnite verwandelt, was auf die Masse an nicht groß durchdachten Kollaborationen anspielt, für die das Battle Royale unter anderem bekannt ist.