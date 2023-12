Die beste, flache Gaming-Tastatur für sensationelle 125 Euro im Angebot!

Amazon haut nicht nur vor, sondern auch an Weihnachten nette Angebote raus. Diese geniale Gaming-Tastatur, die auch ich in einer kabelgebundener Variante zu Hause benutze, bekommt ihr am Heiligabend für nur 125 Euro.

Mechanisch, kabellos, lineare Low-Profile-Switches, Bluetooth und RGB. Die elegante G915 TKL von Logitech bringt alles mit, was man sich nur wünschen kann. Sie macht optisch durch das aufgeräumte, grau-schwarze Design etwas her und bietet praktische Multimedia-Tasten, mit denen ihr Lieder pausieren oder weiterklicken könnt, sowie Lautstärke und Helligkeit anpasst.

Klein und leise könnt ihr mit der Logitech G915 TKL zocken, schreiben und surfen. Auf Amazon erhaltet ihr das schöne Gerät derzeit für nur 125,31 Euro statt 153,92 Euro. So günstig bekommt ihr die Gaming-Tastatur aktuell nur dort.