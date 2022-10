Die besten Grusel-Angebote für PC beim Steam Halloween-Sale

Noch für kurze Zeit läuft auf Steam der Halloween-Sale, bei dem ihr eine Vielzahl an PC-Spielen zum günstigeren Preis abstauben könnt.

Bis zum 1. November 2022 um 18 Uhr bleibt euch noch Zeit dafür und wir zeigen euch hier ein paar Angebote, die sich für euch lohnen könnten.

Da wäre zum Beispiel das beliebte V Rising, das sich noch im Early Access befindet und aktuell 15,99 Euro kostet. Ihr spielt hier einen Vampir, sucht nach frischem Blut und solltet um jeden Preis die Sonne meiden. Außerdem baut ihr euer eigenes Schloss auf und sucht in dem Open-World-Surival-Spiel nach verbündeten.

Für 3,44 Euro könnt ihr bei Darkest Dungeon nicht viel falsch machen, wenn ihr es auf rundenbasierte und anspruchsvolle Spiele abgesehen habt. Mit eurem Trupp erkundet ihr Wälder, Dungeons und mehr und müsst nicht nur mit den Monstern zurechtkommen, sondern auch mit Stress, Paranoia, Masochismus, Angst, Wahn und mehr bei euren Leuten.

In Darkest Dungeon müsst ihr nicht nur auf die Gesundheit achten.

In der Welt von Lost in Random wird das Schicksal ihrer Bewohnerinnen und Bewohner indes von einem Würfel bestimmt. Ihr habt aber keine Lust mehr darauf und begebt euch auf die Suche nach eurer verschwundenen Schwester. Erkundet die Welt, erfüllt Aufgaben und kämpft in taktischen Kämpfen gegen alle, die sich euch in den Weg stellen. 11,99 Euro kostet euch das aktuell.

Zu den besseren Lizenzspielen zählt auf jeden Fall Ghostbusters: The Video Game Remastered, in dem ihr mit den aus den Filmen bekannten Geisterjägern ein neues Abenteuer aus der Feder von Dan Aykroyd und Harold Ramis erlebt. Sucht nach Geistern, fangt sie und denkt auf jeden Fall daran, nicht die Strahlen zu kreuzen. Wer es bisher nicht gespielt hat, sollte die Neuauflage für 5,24 Euro nicht verpassen.

Ein Fest für Ghostbusters-Fans.

Vampire Survivors ist grundsätzlich kein teures Spiel, aktuell spart ihr aber immerhin einen Euro und zahlt nur noch 3,99 Euro. Jeder Euro zählt. Beschrieben wird das Spiel als Gothic-Horror-Casual-Game mit Rogue-lite-Elementen. Fakt ist, dass ihr es mit massenhaft Gegnernhorden zu tun bekommt, durch die ihr euch einen Weg bahnen müsst, bevor sie euch wie eine Lawine überrollen.

Steht euch der Sinn nach etwas Klassischem, schaut euch die Castlevania Anniversary Collection an. Für geradezu lächerlich günstige 3,99 Euro erhaltet ihr damit Castlevania, Castlevania II Simon's Quest, Castlevania III Dracula's Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania Bloodlines, Kid Dracula (bislang noch nicht auf Englisch veröffentlicht) und History of Castlevania - Book of the Crescent Moon. Günstiger könnt ihr die Ursprünge der Reihe nicht erleben.

Jede Menge Klassiker für wenig Geld.

Wer lieber vor einem Killer flüchten möchte – oder selbst als Killer andere jagen möchte -, schaut sich Dead by Daylight an. 7,99 Euro kostet euch der Spaß derzeit. Ein Spieler oder eine Spielerin übernimmt hier den Killer, vier andere müssen flüchten. Was einfacher klingt, als es ist. Denn nicht jeder ist bei der Flucht dazu geneigt, mit den anderen zusammenzuarbeiten.

Mit jeder Menge Zombies bekommt ihr es in Days Gone zu tun. Die offene Welt des einst PlayStation-exklusiven Spiels ist voll davon. Mit Hauptcharakter Deacon St. John begebt ihr euch dort nach einem tragischen Verlust auf die Suche nach einem neuen Lebensinhalt – für 19,99 Euro.

Einst noch PlayStation-exklusiv.

Hier geht’s zur Gesamtübersicht der Aktion auf Steam.