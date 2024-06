Lara Croft kommt zu Dead by Daylight: Neue Überlebende angekündigt

Dead by Daylight begrüßt eine neue Überlebende in ihrer Mitte, die wirklich mit allen Wassern gewaschen ist. Lara Croft aus Tomb Raider wird Teil der Truppe. Wie wird sich die Videospielikone in diesem grausamen Spiel schlagen?

Lara Croft kommt zu Dead by Daylight

Ab dem 16. Juli 2024 könnt ihr Lara in Dead by Daylight spielen. Das ist ihr erster Ausflug in ein Horror-Spiel, auch, wenn sie auf ihren Expeditionen sicher schon die ein oder andere Leiche in einem Grab gesehen hat.

Ohne Bogen und ohne Pistole muss sie sich in Dead by Dalyight mit anderen Mitteln helfen. So etwa ihr Überlebenswissen, ihre Hartnäckigkeit und ihren Mut. Bisher gibt es nur einen YouTube-Short vom offiziellen Dead-by-Daylight-Kanal, der zeigt, wie die Heldin im Spiel aussieht. Ihre Fähigkeiten offenbart das Video jedoch nicht.