Die Piranha-Pflanze ist das Bissigste, was ich je von Lego gesehen habe.

Dass die Super-Mario-Sets von Lego sich hauptsächlich an Kinder und das interaktive Spielen mit den Figuren richten, darüber müssen wir uns wohl nicht mehr wundern. Was in gewisser Weise schade ist, denn die paar Display-Sets, die Lego veröffentlicht hat – etwa NES, Bowser und der Fragezeichen-Block – sehen richtig cool aus. Umso gespannter war ich noch vor der offiziellen Ankündigung, als es die ersten Gerüchte zu einer Piranha-Pflanze gab. Jetzt ist sie da und ich bin zwar nicht zu 100 Prozent begeistert, aber doch recht angetan davon.

Lego Piranha-Pflanze Release: 06.11.2023

Setnummer: 71426

Preis: 64,99 Euro

Anzahl Teile: 540

Preis pro Teil: circa 12 Cent

Minifiguren: 0

Größe: 23 cm hoch, 11 cm breit, 17 cm tief

Die Umsetzung ist Lego weitestgehend gelungen und das fertig aufgebaute Modell ist ein echter und vor allem nicht kleiner Blickfang im Regal. Fans wird sie beim Betreten eines Raumes sofort ins Auge fallen. Schön ist auch, dass man beim Innenleben der Röhre und des Mauls größtenteils auf einen allzu bunten Mischmasch aus verschiedenfarbigen Steinen verzichtet.

Röhre und Pflanze umfassen viele grüne Elemente, bei der Basis kommen wiederum ein paar blaue oder hellbraune Steine zum Einsatz. Theoretisch hätten die vermutlich ebenfalls grün sein können, aber gut, wenigstens sieht man sie von außen nicht. Ich würde sagen, das Bauerlebnis ist insgesamt gut gelungen. Allzu komplexe Konstruktionen sind nicht dabei und es dauert keine Ewigkeit, aber es fühlt sich gut an. Die Röhre ist dabei im Großen und Ganzen stabil aufgebaut, ein wenig mehr Gewicht hätte vielleicht nicht geschadet. Mehr dazu gleich.

Viele grüne Elemente fließen in die Röhre mit ein.

Am Ende sieht die Piranha-Pflanze überwiegend so aus, wie sie aussehen soll, eine ziemlich gute Umsetzung. Erst recht, weil viele der Oberflächen glatt gestaltet sind und man keine Noppen sieht. So wirken Röhre und Maul schön rund, wenngleich der Stängel nicht wirklich eine rundliche Form vorweist.

Apropos Stängel. So ganz glücklich bin ich damit nicht. Aufgrund des Gewichts des Mauls tendiert die Pflanze dazu, etwas nach vorne zu kippen. Normalerweise sollte sie dabei nicht vom Regal fallen, sie ist noch ein Stückchen weg vom Kipppunkt, der das ganze Set umfallen lassen würde. Man hat den Eindruck, als solle sie etwa nach vorne gebeugt sein, aber sie bleibt auch aufrecht stehen, wenn ihr das wollt. Stoßt dann nur nicht dran, denn für meinen Geschmack kippt sie einen Tick zu leicht nach vorne.

Das Maul entsteht.

Befestigt ist der Stängel übrigens nicht, ihr steckt ihn mitsamt Maul einfach von oben in die Röhre. Da solltet ihr aufpassen, wenn ihr die Pflanze aufhebt und nur einen Teil davon in der Hand habt. Mehr eine Spielerei ist die Tatsache, dass sich im Inneren der Röhre noch zwei Münzen verbergen. Drückt ihr eine der Platten an der Seite, öffnet sich eine Klappe auf der Unterseite und sie fallen heraus. Was auf mich ein wenig unnötig wirkt, da es sich um ein Display-Set handelt und nicht mit Lego Super Mario als interaktives Spiel-Set verwenden kann.

Vorsicht: Bissige Pflanze!

Durch die verwendeten Elemente wirkt das Maul der Piranha-Pflanze mit den scharfen Zähnen auf jeden Fall sehr bissig und gefährlich. Bei dem Anblick kann man verstehen, warum Mario und Co. normalerweise nicht auf sie hüpfen, weil sie dabei Schaden nehmen. Aber irgendwie ist sie niedlich. Erst recht, wenn ich an die singenden Piranha-Pflanzen in Super Mario Bros Wonder denke. Und nein, eine Singfunktion gibt’s nicht. Ihr könnt ja das Lied via YouTube im Hintergrund abspielen.

Das fertige Modell.

Preislich bewegt sich die Piranha-Pflanze mit einer UVP von 64,99 Euro für 540 Teile definitiv im höheren Preissegment. Ob es einem das letztlich wert ist, das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Aber: Die Piranha-Pflanze gibt es nicht exklusiv bei Lego, sondern ebenfalls bei anderen Händlern. Ihr werdet sie also definitiv günstiger bekommen, falls ihr die Augen offen haltet.

Ich finde jedenfalls, dass es ein sehr schönes Set geworden ist. Eines, das zwar nicht die Detailfülle oder Easter Eggs anderer Display-Modelle aufweist (es ist nun mal einfach eine Pflanze), aber mit seinem originalgetreuen Look punktet. Mario-Fans können sich damit – im Vergleich zu Bowser, Fragezeichen-Block und NES – ein recht erschwingliches Sammlerstück ins Haus holen, das im Regal ein gutes Stück imposanter wirkt als zum Beispiel die Piranha-Amiibo.

Kaufen könnt ihr die Lego Piranha-Pflanze im Online-Shop von Lego, bei Amazon.de oder bei Media Markt.