Die PS5 geht jetzt in die "letzte Phase ihres Lebenszyklus", sagt Sony.

Die PlayStation 5 geht nun in die "letzte Phase ihres Lebenszyklus".

Das sagte Sonys Senior Vice President Naomi Matsuoka im Zuge der Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen.

Das Ende rückt näher

"Die PS5 tritt in die letzte Phase ihres Lebenszyklus ein", sagt sie (via Bloomberg).

Zuvor sprach Sony von einem allmählichen Rückgang der PS5-Verkaufszahlen. Die prognostizierten 25 Millionen Verkäufe wird man im aktuellen Geschäftsjahr voraussichtlich um knapp vier Millionen Exemplare verfehlen.

"Wir werden daher mehr Wert auf das Gleichgewicht zwischen Rentabilität und Umsatz legen. Aus diesem Grund erwarten wir, dass das jährliche Verkaufstempo von PS5-Hardware ab dem nächsten Geschäftsjahr sinken wird."

An Konkurrenz könnte es in diesem Jahr auf dem Konsolenmarkt nicht mangeln. Gerechnet wird einer Nachfolgekonsole der Nintendo Switch, ebenso gibt es Gerüchte über eine überarbeitete Xbox Series S sowie eine Xbox Series X ohne Disc-Laufwerk. Sony soll angeblich an einer PS5 Pro arbeiten.

Heute hatte das Unternehmen zudem mitgeteilt, dass man für das kommende Geschäftsjahr (April 2024 bis März 2025) "keine großen Franchise-Titel" aus eigenem Haus plant.

Die PlayStation 5 kam im November 2020 auf den Markt.