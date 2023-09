Die Sims 5 wird kostenlos - und das angeblich ohne Abo oder Energiemechanik

Electronic Arts hat bestätigt, dass die Sims 5 - oder Projekt Rene, wie der Titel offiziell noch heißt - kostenlos sein wird. Außerdem soll es parallel mit Die Sims 4 laufen, die aktuelle Sim steht also bislang nicht mit einem Bein im Grab.

Das wissen wir bereits über die Sims 5

In einer Behind-the-Sims-Präsentation hat EA den fünften Teil der Sims-Reihe als "Free to Download" betitelt. Trotz dieser etwas uneindeutigen Formulierung - man hätte ja auch einfach Free-to-play sagen können - hat EA betont, dass der Kauf eines Hauptspiels nicht erforderlich sein wird. Zudem soll es weder ein Abo geben noch eine fiese "Energiemechanik", wie man sie von einigen Mobile-Games kennt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Wie EA dennoch ihren Profit aus dem Titel erhalten möchte, zeigt eine längst entfernte Stellenausschreibung für das Spiel, die Anfang des Jahres aufgetaucht ist. Dort wies EA auf offizielle und nutzergenerierte Inhalten hin, die sowohl kostenfrei als auch kostenpflichtig zur Verfügung stehen sollen.

In Projekt Rene werden Spieler laut Electronic Arts "definitiv nicht mit allem beginnen, was Sie in Die Sims 4 haben" sondern ihr werdet "mit der Zeit neue Erfahrungen und Inhalte hinzufügen". Die Basis-Funktionen stehen also jedem zur Verfügung, so etwa das Wetter, andere Inhalte könnt ihr dann dazukaufen. In der Präsentation bringt EA das Beispiel für ein Paket mit Schneethema, das euch Dinge wie Eistanz und Schneemannbau ermöglicht. Andere Pakete sind dann von anderen Themen inspiriert.

Mehr zu Die Sims 5:

Die Sims 5 bekommt Pferde? EA zeigt frühe Experimente an der Next-Gen-Life-Sim

Die Sims 5 bietet zwar Multiplayer, wird aber kein MMO

Sims 4 ist ab jetzt gratis und wirklich umsonst, Sims 5 ist in der Entwicklung, aber noch heißt es Rene

EA erklärt: "Es ist noch etwas früh, um genau zu wissen, wo wir die Grenzen ziehen werden, aber es ist wichtig für uns, die Barrieren zum Spielen zu senken und jedem ein möglichst breites gemeinsames System zu bieten, weil wir glauben, dass das die beste Grundlage ist, um darauf aufzubauen."

Fans von Die Sims 4 dürfen sich außerdem über weitere Pakete freuen, die euch Waffelautomaten, neue Kleidung und neue Möglichkeiten Geld zu verdienen bringen. Morgen, also am Donnerstag, dem 14. September, hört ihr dazu mehr.