Dragon’s Dogma 2: Vasallen und alles, was ihr über die Pawns wissen müsst

Eines der wichtigsten Merkmale, die Dragon’s Dogma 2 von der Konkurrenz abheben, ist das System der Vasallen. Dabei handelt es sich um Computer-gesteuerte Begleiter, NPCs, die euch im Kampf zur Seite stehen und euch schlagkräftiger und standhafter machen – und hier und da sogar ein paar Tipps und Hinweise für euch parat haben.

Damit nehmen sie die Position ein, die in einer guten Rollenspielrunde für gewöhnlich eure menschlichen Mitspieler ausfüllen, nur eben, dass sie zur Verfügung stehen, wann immer ihr sie braucht und dass ihnen kein “real life” in den geplanten Spieleabend grätscht. Damit ihr wisst, wie ihr das Maximum aus dem Vasallensystem herausholt, haben wir für euch alles zusammengetragen, was wir über Vasallen wissen.

Was sind Vasallen in Dragon’s Dogma 2?

Vasallen mögen aussehen wie Menschen (oder die löwenartigen Biestren), sind es aber nicht. Sie entstehen im Rift, sind die Schöpfung von Erweckten und haben weder menschliche Gefühle noch einen eigenen Willen. Sie sind da, um dem Erweckten zu dienen, der traditionell zum Herrscher über die Welt von Dragon’s Dogma wird und sich in einem ewigen Kampf mit dem Drachen befindet. Alle Vasallen haben eine Narbe an der rechten Hand, die sie zum Gruß vorzeigen, wenn sie sich zu erkennen geben.

Insgesamt können euch zu jeder Zeit drei Vasallen begleiten – und das ab dem Punkt zu Beginn, an dem ihr euren ersten Riftstein erreicht:

Der von euch im Editor geschaffene Hauptvasall, den ihr selbst formt, ausrüstet und beeinflusst, als wäre er ein von euch gesteuerter Charakter, ist der erste, um den ihr euch Gedanken machen solltet. Ihr legt seine oder ihre Klasse fest, vorzugsweise so, dass eure Begleitung genau das tut, was eure Hauptfigur nicht leisten kann. Der klassische Fall wäre zum Beispiel, einen Vasallen die Laufbahn des Zauberers beschreiten zu lassen. So könnt ihr sicherstellen, dass sich immer jemand um euch kümmert, wenn die Gesundheit mal wieder zur Neige geht oder ihr unter einer gefährlichen Statusveränderung leistet.

Euer Hauptvasall levelt parallel zu euch mit, lernt dabei neue Skills, die ihr in der Laufbahngilde kaufen und ausrüsten könnt und trägt Lasten in seinem oder ihrem Inventar für euch, die ihr nicht schleppen wollt. Lasst euch von unserer typischen Klassenempfehlung für den Hauptvasall nicht zu sehr beeinflussen. Es muss kein Heiler sein, nicht zuletzt, weil ihr noch zwei weitere Vasallen anderer Spieler anheuern könnt. Die leveln zwar während ihres Aufenthalts an eurer Seite nicht weiter, sind aber ansonsten theoretisch genauso mächtig wie euer Hauptvasall.

Vasallen in Dragon’s Dogma 2 anheuern

Vasallen trefft ihr entweder zufällig in der Welt, woraufhin ihr sie ansprechen und ihre Details untersuchen könnt. Gefällt euch ihr Aussehen oder könnt ihr ihre Talente in eurem Team gebrauchen, heuert ihr sie für eine bestimmte Menge Riftkristalle an. Das ist eine Währung, die eigens hierfür an euch ausgeschüttet wird, und die ihr im Verlauf des Spiels immer wieder erhaltet. Ein Vasall auf eurem Level ist immer kostenlos. Für mächtigere müsst ihr mehr blechen, je weiter ihr Level von eurem entfernt ist.

Die andere, gezieltere Art, an Vasallen zu kommen, sind die Riftsteine. Diese Steine gibt es in jeder Siedlung, in jeder Stadt und auch in der Welt sind sie oft anzufinden. Nähert euch einem Riftstein, interagiert mit ihm, indem ihr die eingeblendete Taste haltet und schon transportiert ihr euch in diese ätherische Zwischenwelt voller Vasallen. Hier könnt ihr einzelne Vasallen ansprechen und begutachten oder, durch erneutes anklicken des Steins, bestimmte Suchparameter festlegen, etwa die Klasse, die Level-Spanne in der ihr suchen wollt und ob der Vasall Wissen hat, das euch bei der aktuell ausgewählten Quest behilflich sein kann.

Dragon’s Dogma 2: Hauptvasall gestorben. So bekommt ihr ihn zurück

Stirbt euer Hauptvasall, was insbesondere oft vorkommt, wenn er oder sie aus großer Höhe in unerreichbare Tiefen oder ins Wasser gefallen ist, könnt ihr ihn oder sie am nächsten Riftstein wieder in euer Team zurückholen.

Auftragspezifisches Wissen ist euer Freund

Da Dragon’s Dogma 2 euch die Lösung für viele seiner Quests nicht auf die Nase bindet und die Orientierung in der zerfurchten Landschaft bisweilen nicht ganz einfach ist, könnt ihr im Rift nach Vasallen suchen, die mit dem jeweils ausgewählten Auftrag vertraut sind. Diese werden euch dann dorthin führen, wo es weitergeht und euch unterwegs vielleicht auch andere Hinweise geben.

Vasallenbefehle erteilen und was sie bewirken

Auf dem Steuerkreuz liegen vier Befehle, die ihr euren Vasallen geben könnt. “Los”, “Halt”, “Zu mir!” und “Hilfe”. Diese Befehle werden von den Vasallen Situationsabhängig verstanden. Bietet euch ein Vasall gerade winken Hilfe auf der Suche nach dem nächsten Questziel an, sagt ihr “Los”, wenn ihr wollt, dass er euch zum Ziel führt. In anderen Situationen schickt ihr eure Untertanen, um verschlossene Kisten zu looten oder Gegner anzugreifen. Auch andere kontextabhängige Aktionen sollen möglich sein.

“Halt” ist immer dann nützlich, wenn ihr euch einer Situation alleine nähern wollt. Einige Skills belohnen Attacken von Hinten (Dieb) oder Angriffe auf unachtsame Gegner (Mystische Klinge), was natürlich schwieriger fällt, wenn eure komplette Bande schreiend auf die Meute Feinde stürzt. Manchmal ist das Gebiet auch so unwegsam, dass ihr vermeiden wollt, dass jemand in seinen Tod stürzt. Sagt dann “Halt” und ihr parkt eure Freunde an Ort und Stelle, ohne, dass sie sich eventuellen Feinden nähern. “Zu mir” ist im Grunde die Gegenteilige Aktion und bedeutet euren Leuten, dass sie Kampfhandlungen abbrechen. Das ist natürlich insbesondere dann wichtig, wenn ihr nicht das Gefühl habt, einen Kampf gewinnen zu können oder einfach nur schnell von A nach B wollt.

Das “Hilfe”-Kommando lenkt die Aufmerksamkeit eurer Vasallen unterdessen auf euren aktuellen Status. Sie werden dann versuchen, euch mit demk zu dienen, was ihr gerade braucht. Besonders Vasallen, die über die Spezialisierung Wundarzt verfügen, reagieren gut auf diesen Befehl, weil sie Heil-Gegenstände aller Art nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf andere – in diesem Fall euch – anwenden können. Auch wenn ihr von einem Feind umklammert seid, lohnt sich ein Hilferuf stets.

Vasallenabzeichen…

… sind genau das, wonach sie klingen. Sie kennzeichnen, wie gut der Vasall sich in der Welt von Dragon’s Dogma auskennt. Gegnerspezifische Abzeichen verdienen Vasallen durch das Besiegen einer festgelegten Menge an entsprechenden Feinden, woraufhin sie entschieden stärker gegen eben diese Monster sind. Manche Abzeichen bekommt man für häufiges Campieren in den unterschiedlichen Gegenden. Diese Vasallen kennen sich dort anschließend besser aus.

Vasallenaufträge erklärt: So legt ihr einen Auftrag für euren Pawn fest

Vasallenaufträge sind kleine Aufgaben, die ihr eurem Hauptvasall auftragen könnt, wenn er “jenseits” des Rifts, sprich in Diensten anderer Spieler steht, weil diese ihn aus dem Rift engagiert haben. Wann immer ihr in einem Gasthaus schlaft, wird ausgewertet, wie eine Reise mit einem anderen Erweckten verlief und ob der aktuelle Auftrag erledigt wurde.

Aufträge können im Erlegen gewisser Monster bestehen – sehr gut, um Vasallenabzeichen zu farmen – oder in der Beschaffung bestimmter Gegenstände. Ihr könnt auch eine Belohnung für den anderen Erweckten ausschreiben, die er dann automatisch aus eurem Inventar oder eurer Geldbörse bekommt.

Wollt ihr eurem Vasall einen neuen Vasallenauftrag erteilen, müsst ihr einen “Großen Riftstein” in Vernworth oder Bakbatthal aufsuchen.

Der wichtigste Vasallen-Tipp: Öfter die Pawns durchtauschen!

Vor allem aber: Beachtet, dass die Nebenvasallen nicht aufleveln können, während sie mit euch unterwegs sind. Sie bleiben auf der Stufe, mit der ihr sie angeheuert habt und lernen unterwegs auch keine neuen Fähigkeiten. Deshalb solltet ihr regelmäßig Riftkristalle in neue, stärkere Vasallen investieren. Das ist auch eine gute Möglichkeit, tiefer in Regionen vorzudringen, in denen ihr eigentlich Probleme hättet, denn Nebenvasallen können auch deutlich über eurem Level liegen, wenn ihr entsprechend Kristalle springen lasst.

Und nicht vergessen: Gefällt euch ein Vasall besonders gut, mag der Abschied vielleicht schwerfallen. Dann markiert ihr ihn einfach als Favoriten und könnt ihn so später problemlos imn Rift wiedertreffen. Dann vermutlich mit deutlich höherem Level als zuvor, weil er mit seinem Erweckten natürlich weiter durch die Welt von Vermund gezogen ist. Manchmal trefft ihr sie sogar zufällig auf der Straße wieder – und werdet dann herzlich von ihnen begrüßt.

Das ist alles, was wir euch vorerst über Vasallen mit auf den Weg geben möchten. Viel Spaß in Dragon’s Dogma 2 weiterhin!

Zurück zu Dragon's Dogma 2: Komplettlösung, Tipps und Tricks.