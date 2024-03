Ihr braucht nach Dune 2 mehr? Hier ist neues Material zu Dune Awakening, aber eine wichtige Sache fehlt!

Funcom hat neues Material und weitere Informationen zu seinem Open-World-Survival-MMO Dune Awakening veröffentlicht.

Eine der Besonderheiten des Dune-Universums wird das Spiel jedoch nicht zum Launch bieten: Ihr könnt nicht auf Sandwürmern reiten.

Sandwürmer ja, aber ihr dürft sie nicht reiten

"Wir haben uns das tatsächlich angeschaut", verrät Creative Director Joel Bylos im Gespräch mit unseren englischen Eurogamer-Kollegen.

"Es ist einfach ein sehr hoher technischer Aufwand, und auch ein sehr… es braucht einen Zweck. Und wir haben nicht das, was der Film hat, nämlich: 'Geh durch die südlichen Sandstürme, komm in den südlichen Teil [von Arrakis]'. Also ja, das haben wir noch nicht."

Wenngleich es natürlich Sandwürmer im Spiel gibt, nur könnt ihr sie in dem Sinne nicht für euch einsetzen.

Ihr verliert auch nur dann eure komplette Ausrüstung bei einem Tod, wenn ihr von einem Sandwurm gefressen werdet: "Man verliert nicht viele Gegenstände, es sei denn, man wird von einem Sandwurm gefressen. Wenn man von einem Sandwurm gefressen wird, wacht man nackt auf - aber wenn man von einer anderen Person getötet wird, lässt man ein paar Ressourcen und vielleicht ein paar Kugeln fallen, die man bei sich trägt. Wir versuchen es für die Spieler zugänglich zu machen."

Des Weiteren gibt es zum Launch mit den Harkonnen und Atreides nur zwei Häuser. Nach eigenen Angaben hat Bylos noch eine dritte Fraktion im Sinn, die aber wahrscheinlich erst nach dem Launch kommen wird.

Dune Awakening ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S in Arbeit. Ein Release-Datum gibt es noch nicht.