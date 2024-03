Dune Awakening macht Durst zu einer grausamen Mechanik

Dune Awakening schafft es, eine sonst nervige und langweilige Mechanik spannend zu machen - den Durst. Und der spielt in der Wüstenwelt von Dune eine wichtige Rolle, denn Wasser gibt es dort nicht wie Sand am Meer.

In Dune Awakening gibt es kreative Wege an Wasser zu kommen

Eine Sache, die ich nie hinbekomme, ist genug zu trinken und damit bin ich nicht allein. Wenn ich über einen Liter komme, bin ich bereits stolz und ich muss wirklich oft und aktiv an die Flüssigkeitszufuhr denken, um die Wassermengen zu verfrachten, die andere trinken, ohne es zu merken. Nicht weniger nervig ist es deshalb für mich, in Survival-Spielen nach Wasser zu suchen. Wie PCGamesN berichtet, macht Dune Awakening das Trinken zu einem brutalen Erlebnis.

Auf der GDC verriet Creative Director Joel Bylos, wie Dune Awakening mit dem Thema Durst umgeht. "Eine der Hauptquellen für Wasser in Dune ist das Blut der Feinde", sagt Bylos. Wer die Filme zu Dune gesehen hat, weiß, dass die Fremen Anzüge und Geräte besitzen, die aus Schweiß, Tränen und Blut trinkbares Wasser machen können.

Spieler haben solche Geräte jedoch nicht. Stattdessen gibt ihnen Dune Awakening zunächst eine rostige Nadel sowie einen Beutel an die Hand. Beide Gegenstände können gleich zu Anfang des Games aus Pflanzenfasern hergestellt werden.

Mehr zu Dune Awakening:

Sandwürmer reiten in Dune Awakening? Deshalb müsst ihr vorerst darauf verzichten

Ihr braucht nach Dune 2 mehr? Hier ist neues Material zu Dune Awakening, aber eine wichtige Sache fehlt!

Dune: Awakening: Funcoms Surival-MMO hat einen Namen - Und einen Trailer

"Jedes Mal, wenn du jemanden tötest, hast du die Möglichkeit, ihn auszubluten - also Blut aus seinem Körper zu entnehmen - und es in deine Blutsäcke zu füllen. Wenn ihr euch nicht gerade in einer Notlage befindet, könnt ihr das Wasser zurück zu eurer Basis bringen und es zu reinem Trinkwasser aufbereiten.

"Wenn du aber ein verzweifelter Spieler bist, der einfach nur schnell Wasser braucht, trinkst du das Blut. Du bekommst zwar mehr Wasser, aber deine maximale Gesundheit wird stark beeinträchtigt. Darüber müsst ihr nachdenken, wenn ihr das Spiel spielt." Diese Vor- und Nachteile müsst ihr also je nach Situation abwägen.