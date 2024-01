EA FC 24 TOTY: Wann das Team of the Year kommt und wie das Event funktioniert

Wann kommt TOTY in FC 24? - TOTY Release Date und Zeitplan Wie alle Jahre läuft das FC 24 TOTY Event wieder in mehreren Stufen ab. Los geht es mit dem FC 24 TOTY Vote am Montag, dem 8. Januar 2024 (17:00 Uhr), diesmal aber nicht nur für die 11 Spieler des Männer-TOTY, sondern zusätzlich auch für die 11 Spielerinnen des Frauen-TOTY. Am darauffolgenden Donnerstag, dem 18. Januar 2024, enthüllt EA dann beide Teams und am Freitag, dem 19. Januar 2024 kommen die ersten Spieler*innen in den Ultimate Team Modus. Wie immer werden die TOTY-Spieler*innen aber gestaffelt (nach ihren Positionen) für ein paar Tage veröffentlicht, bis am Ende noch einmal alle TOTY-Spieler*innen inklusive 12. Mann / Frau und ehrenvolle Erwähnungen verfügbar sind. So dürfte der Zeitplan für das FC 24 TOTY-Event aussehen: 08.01.2024 (17:00 Uhr) = Vorstellung der TOTY Nominees

09.01.2024 (17:00 Uhr) bis 16.01.2024 (8:59 Uhr) = TOTY Abstimmung

18.01.2024 (17:00 Uhr) = Vorstellung des TOTY

19.01.2024 (19:00 Uhr) bis 21.01.2024 = Release der TOTY Stürmer

19.01.2024 (19:00 Uhr) bis 23.01.2024 = Release der TOTY Icons Team 1

21.01.2024 (19:00 Uhr) bis 23.01.2024 = Release der TOTY Mittelfeldspieler

22.01.2024 (19:00 Uhr) bis 26.01.2024 = Abstimmung für 12. Mann des TOTY

23.01.2024 (19:00 Uhr) bis 25.01.2024 = Release der TOTY Verteidiger & Torwart

25.01.2024 (19:00 Uhr) = Release 12. Mann & ehrenvolle Erwähnungen

26.01.2024 (19:00 Uhr) bis 02.02.2024 = Alle TOTY-Spieler in Packs verfügbar Zurück zum FC 24 TOTY Inhaltsverzeichnis

Was ist das FC 24 Team of the Year und was ist beim Event geboten? Das Team of the Year Event ist die älteste und wohl auch wichtigste Promo im Ultimate Team Modus. Wie der Name bereits andeutet, geht es beim TOTY Event um die Wahl der elf besten Spieler und Spielerinnen, die im vorherigen Kalenderjahr (also 2023) die beste Leistung im professionellen Fußball gezeigt haben. Das TOTY Event funktioniert als Community Abstimmung. Bedeutet: EA Sports stellt vorab eine umfangreiche Vorauswahl der Spieler und Spielerinnen für die verschiedenen Positionen (Sturm, Mittelfeld, Verteidigung, Torwart) auf einer entsprechenden Webseite bereit und überlässt es dann den FC 24-Spielern und Fußballfans, aus den nominierten Kandidaten das "Team des Jahres" zusammenzustellen. Die Sieger der TOTY Wahl erhalten (neben dem Ruhm) die äußerst begehrten und extrem verbesserten TOTY-Spezialkarten, die FC 24-Spieler dann im Ultimate Team Modus bekommen können. Während der Release der TOTY-Spezialkarten im Zentrum steht, gibt es beim Team of the Year-Event aber noch mehr. Dazu gehört die Wahl des 12. Mann / Frau, ehrenvolle Erwähnungen, TOTY Icons sowie weitere Aktionen im Rahmenprogramm wie "Blitzrunden", bei denen ihr die beliebtesten Packs (25k, 35k, 45k, 50k, 100k und 125k) für kurze Zeit und in begrenzter Menge günstiger bekommen könnt. Außerdem dürfte es wieder tägliche Event-SBCs und Objectives geben (darunter Flashback SBCs, Upgrade SBCs, Icon SBCs und mehr). Zurück zum FC 24 TOTY Inhaltsverzeichnis

Wie viele Spieler kommen ins TOTY? – So setzt sich das Team des Jahres aus Stürmern, Mittelfeld- und Abwehrspieler zusammen Traditionell landen im Team of the Year immer 11 Spieler, die in einer 4-3-3 Formation aufgestellt werden – also 3 Stürmer, 3 Mittelfeldspieler, 4 Verteidiger und 1 Torwart. In FC 24 gibt es erstmals zwei TOTY Teams, nämlich ein vollständiges Team der Herren mit 11 Spielern sowie ein vollständiges Team der Frauen mit 11 Spielerinnen. 🚨EXCL



TOTY will have 2 FULL TEAMS! One for MEN and one for WOMEN🤠



24 TOTY cards 🤩#fc24 — Fut Sheriff (@FutSheriff) January 2, 2024 Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten Es geht aber noch weiter! Neben den eigentlichen "Teams des Jahres" der Herren und Frauen wird von Alters her auch immer noch der sogenannte „12. Mann“ per Ingame-Abstimmung gewählt, der das TOTY ergänzt. Da es diesmal auch ein Frauen-TOTY gibt, dürfte es dementsprechend auch eine „12. Frau“ Abstimmung geben oder EA kombiniert das Ganze zu einer „12. Profi“-Wahl. Des Weiteren stellt EA nach der Hauptattraktion auch immer noch ganze Reihe von „ehrenvollen Erwähnungen“ (aka Honorable Mentions) vor. Das sind die Spieler*innen, die es beim TOTY Vote ganz knapp nicht ins Team of the Year haben und sozusagen als eine Art B-Team veröffentlicht werden. Letztes Jahr wurden 16 ehrenvolle Erwähnungen in keiner besonderen Formation vorgestellt, dieses Jahr dürften es mit dem Hinzukommen der Frauen wohl bis zu doppelt so viele Karten werden. Zum Schluss werden einige nominierte Spieler*innen, die es nicht ins Team oder zu den ehrenvollen Erwähnungen geschafft haben, noch als SBC erscheinen. Je nachdem, wie umfangreich EA das Event in FC 24 macht, könnte es am Ende um die 40 bis 50 TOTY-Spieler*innen geben. Zurück zum FC 24 TOTY Inhaltsverzeichnis

Warum sind TOTY-Karten besonders und wie bekommt man sie in FC 24? Die TOTY-Karten mit ihrem dunkelblau-goldenen Design zählen zu den begehrtesten Spezialkarten im FC 24 UT Ultimate Team. Das liegt zum einen daran, dass die TOTY-Spieler*innen nicht nur von EA bestimmt werden, sondern von FC 24-Spielern und Fußballfans mitgewählt werden. Zum anderen sind es mit den stärksten Karten im gesamten Spiel, denn nur die besten und beliebtesten Fußballstars kommen fürs TOTY infrage und die haben auch so schon eine sehr hohe Wertung in FC 24. Landen diese dann auch noch im Team des Jahres, erhalten sie ein weiteres starkes und dauerhaftes Upgrade – nicht selten erreichen TOTY-Spieler*innen eine Gesamtwertung zwischen 93 und 98. Egal, ob man TOTY-Spieler*innen ins eigene Team stellt oder für Unsummen auf dem Transfermarkt handelt, man profitiert immer von ihnen. Wie bei jeder Promo könnt ihr auch die TOTY-Karten der während der jeweiligen Release-Zeitpunkte aus allen Karten-Packs ziehen, in denen Spieler-Karten enthalten sind. Außerdem wird es ein paar TOTY-Karten geben, die ihr durch das Lösen von Event-SBCs und -Objektives als Belohnung bekommen könnt. Zudem sind Karten aus Packs üblicherweise handelbar, daher sind TOTY-Karten auch auf dem Transfermarkt zu finden. Im Falle von Packs gelten die üblichen Regeln: Die TOTY-Karten ersetzen für die Dauer des Events die normalen Karten der jeweiligen Spieler in Packs. Alle Packs, in denen Spieler-Karten enthalten sind, können TOTY-Spieler*innen enthalten, egal, ob ihr die Packs für EA FC 24 UT Coins oder FC Points gekauft, sie gratis bekommen oder bei SBCs / Objektives verdient habt. Packs, die mehr Spieler-Karten beinhalten, haben durch die höhere Kartenzahl auch eine höhere Chance, dass sich darunter eine Event-Karte befindet, garantierte TOTY-Karten gibt es aber nicht. Welche Karten wie lange in den Packs stecken, ist stets an den Zeitpunkt der jeweiligen Releases in FC 24 UT Ultimate Team gebunden (siehe Wann kommt TOTY in FC 24? - TOTY Release Date und Zeitplan) Zurück zum FC 24 TOTY Inhaltsverzeichnis

Was ist der Unterschied zwischen TOTY und TOTS? Die Abkürzungen TOTY und TOTS sind auf den ersten Blick zwar recht ähnlich, beschreiben aber zwei völlig unterschiedliche Events. Das wird vor allem dann klar, wenn man nicht die Abkürzungen verwendet: Das TOTY steht für „Team des Jahres“ und TOTS steht für „Team der Saison“. Es geht also um jeweils ein Team aber in zwei völlig verschiedenen Zeiträumen. Beim „Team des Jahres“ (TOTY) werden die besten Spieler*innen des vorangegangenen Kalenderjahres gewählt. Dabei spielt es keine Rolle, in welchen Ligen, Verbänden, Teams oder Ländern die Profis spielen – einfach alle professionellen Fußballspieler*innen stehen zur Auswahl. Die Abstimmung ist öffentlich und die FC 24-Spieler und Fußballfans haben einen gewichtenden Anteil am Endergebnis. Beim „Team der Saison“ (TOTS) werden dagegen die besten Spieler*innen der Fußball-Saison der verschiedenen Ligen gewählt. Klassischerweise findet die Wahl immer am Ende einer Saison statt und auch hier können die Spieler mit abstimmen, allerdings nur beim „Community-Team“. Bei den anderen TOTS für die der größten Fußball-Ligen der Welt bestimmt EA alle Spieler. Dementsprechend sind in einem TOTS für eine bestimmte Liga auch immer nur die besten Spieler in der entsprechenden Liga vertreten. Zurück zum FC 24 TOTY Inhaltsverzeichnis