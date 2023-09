Auch in EA Sports FC 24, dem neuen "Nicht FIFA 24", ist Ultimate Team wieder die Hauptquelle der Einnahmen und das Herzstück des Spiels.

Ihr könnt erneut UT-Kartenpacks in EA FC 24 erwerben, um euch neue Spieler und erstmals Spielerinnen für euer Team zu sichern. Dafür benötigt ihr Münzen oder Coins. Im Gegensatz zu den FC Points, mit denen ihr Packs alternativ gegen Echtgeld kaufen könnt, verdient ihr euch die Coins direkt im Spiel. Aber wie könnt ihr schnell viele davon verdienen? Unser Guide bietet einige Tipps für euch!

EA FC 24 UT Coins: Schnell Geld verdienen in Ultimate Team Inhalt:

Wie verdiene ich schnell und einfach Coins in EA FC 24?

Jedes Jahr beginnt ihr in UT von Null, und das ist in EA Sports FC 24 nicht anders. Ihr könnt eure Coins also nicht mitnehmen. Das bedeutet, dass jeder zu Beginn wieder die gleichen Chancen hat.

Wie kann man in EA FC 24 schnell Coins machen?

Zunächst einmal gibt es keine einzelne schnelle Methode, um schnell viele Coins zu verdienen. Ihr könnt verschiedene Ansätze ausprobieren, einige erfordern Geduld, Zeit und manchmal auch Glück. Daher kann es sinnvoll sein, verschiedene Optionen zu kombinieren.

Geduld ist ein wichtiger Faktor. Das Anhäufen von Coins erfordert Zeit, insbesondere wenn ihr bedenkt, wie viel Top-Spieler auf dem Transfermarkt kosten. Es ist ein langwieriger Prozess, aber unsere Tipps können euch helfen, ihn etwas zu verkürzen.

Generell ist es ratsam, eure Coins für den Handel auf dem Transfermarkt zu verwenden, anstatt sie für Kartenpacks auszugeben. Die Chancen, echte Topspieler in den Packungen zu finden, sind ohnehin sehr gering.

Beginnt zunächst mit dem Aufbau eines soliden Bronze-Teams, was nicht schwer ist und nicht viele Coins kostet. Dies bildet eure Grundlage, von der aus ihr Turniere, Saisons, Herausforderungen und Squad Building Challenges angehen könnt. Welches Team ihr als nächstes anstrebt, hängt von euren Zielen ab. Möchtet ihr zuerst ein Silber-Team erstellen oder direkt in ein Gold-Team investieren?

Wie bekommt man viele Coins in EA FC 24?

Münzen-Boosts können sehr hilfreich sein, um euren Münzgewinn zu steigern, wenn ihr Spiele absolviert. Ihr erhaltet sie für den Fortschritt in der Saison von EA Sports FC 24 oder das Erfüllen von Herausforderungen.

Wenn ihr nicht zu den Profispielern gehört und Erfahrung sammeln möchtet, ist es ratsam, gegen die KI anzutreten und euer Team erst einmal kennenzulernen. Anschließend könnt ihr euch in Online-Spielen versuchen, die potenziell bessere Belohnungen bieten, aber auch schwieriger sein können.

Verlasst jedoch niemals ein Spiel vorzeitig, auch wenn es schlecht läuft. Das ist einerseits nicht fair gegenüber eurem Gegner und beeinträchtigt andererseits euren Münz-Multiplikator.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Coins zu bekommen.

EA FC 24: Trading Tipps für den Transfermarkt und wie ihr Gewinne macht

Auch auf dem Transfermarkt gibt es keine absolut sichere Methode, um in EA Sports FC 24 UT reich zu werden. Zufall, Glück, Timing und Bauchgefühl spielen dabei eine Rolle.

Eine gute Strategie ist, die Entwicklungen im realen Fußballgeschehen im Auge zu behalten. Ultimate Team basiert auf echten Leistungen, und im Verlauf einer Saison gibt es zahlreiche Dinge, die passieren. Besondere Leistungen von Spielern können zu speziellen Karten führen (wie das Team of the Week, TOTW), was ihren Marktwert steigert.

Alles ist äußerst dynamisch und kann sich nach oben oder unten entwickeln, abhängig von der Plattform können ebenfalls Unterschiede auftreten. Es ist eine eigene Art von Wissenschaft. Letztendlich lohnt es sich jedoch, die Details im Auge zu behalten.

Mit TOTW-Karten in EA FC 24 handeln

Wie bereits erwähnt, sind Spieler, die es ins Team of the Week (Team der Woche) schaffen, besonders wertvoll. Die jeweiligen TOTW-Karten sind immer nur eine Woche lang verfügbar, bevor ein neues Team der Woche erscheint.

Normalerweise sind die Karten bei der Veröffentlichung eines neuen TOTW auf dem Transfermarkt am teuersten. In den folgenden Tagen sinken die Preise leicht, bevor sie vor dem nächsten neuen TOTW wieder steigen. Es ist ein dynamischer Prozess. Normalerweise wird jeden Mittwoch gegen 19 Uhr ein neues Team der Woche veröffentlicht, und ab diesem Zeitpunkt könnt ihr entsprechende Karten in Packs finden.

Ihr benötigt jedoch viel Glück, um TOTW-Karten zu finden, da sie eher selten sind. Ein gutes Gespür auf dem Transfermarkt kann euch helfen, TOTW-Karten günstig zu erwerben und später teurer zu verkaufen.

Goldkarten von TOTW-Spielern in EA FC 24 verkaufen

Wenn Spieler ins TOTW aufgenommen werden, werden ihre vorherigen Karten obsolet, einschließlich der Standard-Goldkarten, die nicht mehr in Packs zu finden sind.

Nicht jeder möchte jedoch die TOTW-Karte eines Spielers besitzen, daher kann es eine gute Strategie sein, Goldkarten von Spielern im TOTW zu erwerben. Je seltener diese werden, desto höher steigt ihr Preis. Ihr wisst zwar vorher nicht, welche Spieler im neuen TOTW sein werden, aber es gibt regelmäßige Prognosen. Und wie bereits erwähnt, lohnt es sich, die realen Leistungen zu beobachten und potenzielle TOTW-Kandidaten selbst zu identifizieren und auf Verdacht zu kaufen, wenn ihr das Risiko eingehen möchtet.

Es geht wirklich um herausragende Leistungen von Spielern an den Wochenenden. Spieler, die viele Tore erzielen oder wichtige Torvorlagen geben, könnten ins Team der Woche aufgenommen werden. Da einige Mitglieder der Community dies ebenfalls tun, solltet ihr schnell handeln, möglicherweise sogar schon während eines Spieltags. Die Web-App und die Companion-App erleichtern euch dies, ohne dass ihr EA Sports FC 24 direkt nebenbei laufen lassen müsst.

Wie kann man in EA FC 24 traden?

Für den Handel in EA Sports FC 24 UT geht ihr einfach zum Transfermarkt im Ultimate-Team-Modus. Wie bereits erwähnt, müsst ihr dafür nicht unbedingt das Spiel starten. Die Web-App und die Companion-App ermöglichen es euch, auf dem Laptop, Smartphone und Tablet zu handeln. Ihr behaltet euer Team im Auge und könnt jederzeit Karten handeln.

Den Transfermarkt gut im Auge zu behalten, kann sich lohnen.

Wie sollte ich mich auf dem Transfermarkt in EA FC 24 verhalten?

Eine Strategie für den Transfermarkt in EA Sports FC 24 besteht darin, gezielt bestimmte Spieler auszuwählen und zu versuchen, so viele der Karten wie möglich zu einem günstigen Preis zu kaufen.

Legt ein Limit fest, das ihr nicht überschreiten wollt. Wenn ihr viele Karten habt, stellt ihr sie alle gleichzeitig, aber zu einem höheren Preis (200 bis 300 Coins über dem Einkaufspreis) wieder auf den Transfermarkt. Es kann gut sein, dass andere Spieler am Ende nur noch eure Karten finden und bereit sind, einen höheren Preis zu zahlen, anstatt nach anderen Angeboten zu suchen.

Beachtet, dass ihr durch Gebote oft günstigere Einkaufspreise erzielen könnt. Natürlich erhaltet ihr nicht immer den Zuschlag. Hier kommt wieder die Geduld ins Spiel, aber wenn die Methode funktioniert, könnt ihr nach und nach immer mehr Coins ansammeln. Es ist zwar mühsam, aber es kann funktionieren.

Es ist keine schnelle Methode, aber das Risiko ist vergleichsweise gering.

Es gibt verschiedene Optionen, um auf dem Transfermarkt vorzugehen.

Was ist das Transfermarkt-Sniping?

Im vorherigen Abschnitt ging es um das Fluten des Transfermarktes in EA Sports FC 24 mit Angeboten, aber was ist Sniping? Hierbei geht es darum, Spieler zum niedrigstmöglichen Preis zu kaufen. Beobachtet die Preisentwicklung und kauft zum richtigen Zeitpunkt.

Auch hier wählt ihr gezielt bestimmte Spieler aus, und die Filteroptionen des Transfermarkts helfen euch bei der Suche. Ihr könnt die Suche auch durch Preisfilter einschränken. Wenn ihr ein Schnäppchen findet, schlagt sofort zu und zögert nicht zu lange.

Die gekauften Karten könnt ihr dann teurer auf den Transfermarkt stellen, und wenn alles gut läuft, erzielt ihr damit ordentliche Gewinne.

SBCs, Spieler des Monats und mehr in EA FC 24

Auch in EA Sports FC 24 UT gibt es wieder zahlreiche Events und Aktivitäten, darunter auch Squad Building Challenges (SBCs). Bei diesen erhaltet ihr bestimmte Kriterien, die ihr bei der Zusammenstellung eines Teams berücksichtigen müsst. Wichtig ist: Bei neuen SBCs suchen Spieler gezielt nach bestimmten Karten auf dem Transfermarkt, die ihnen bei der Erfüllung der Herausforderungen helfen können. Reagiert schnell auf neue SBCs und die benötigten Karten, um sie zu kaufen und später teurer zu verkaufen. Dies lohnt sich besonders bei seltenen Karten.

Auch Spieler des Monats und Top-Partien funktionieren ähnlich. Behaltet alles im Auge!

Wie ihr von Wartungsarbeiten in EA FC 24 profitieren könnt

Wenn ihr aufmerksam seid, könnt ihr während Wartungsarbeiten möglicherweise günstige Spielerkarten ohne Konkurrenz erwerben. Dies ist möglich, da die Zeit auf dem Transfermarkt während der Wartungsarbeiten weiterläuft. Wenn Angebote während solcher Wartungsarbeiten auslaufen und ihr das höchste Gebot abgegeben habt, kann euch niemand mehr überbieten. Achtet immer darauf, ob Wartungsarbeiten anstehen, und schaut dann auf den Transfermarkt.

Ihr könnt dies einerseits nutzen, um euer Team zu verbessern, aber auch, um gekaufte Karten teurer wieder zu verkaufen.

EA FC 24: Coins Hacks, Cheats und Händler

Beachtet zunächst, dass Fairness im Fußball eine wichtige Rolle spielt, sowohl in der Realität als auch virtuell in EA Sports FC 24. Die Verwendung von Hacks, Cheats und ähnlichen Methoden hat damit wenig zu tun.

Gibt es Cheats für EA FC 24?

Offiziell gibt es keine Cheats für EA Sports FC 24, da man den Ultimate-Team-Modus natürlich nicht selbst sabotieren möchte.

Dennoch gibt es Dinge, auf die ihr achten solltet. Ultimate Team ist beliebt und kann ein lukratives Geschäft sein. Achtet daher auf verdächtige Accounts und Hacker, insbesondere wenn sie euch mit Geschenken, Angeboten und Gratis-Coins anlocken. Oftmals haben sie es auf eure Accountdaten abgesehen. Dies ist besonders der Fall, wenn dies auf Nicht-EA-Websites geschieht, auf denen ihr euch mit eurem Account anmelden sollt. Vermeidet dies unbedingt!

Im schlimmsten Fall kann euch jemand nicht nur eure Zugangsdaten stehlen, sondern auch euren Account übernehmen. Wenn es Geschenke gibt, sollten sie nur von EA selbst oder von offiziellen Partnern (wie Amazon Prime Gaming) stammen. Wenn ihr euch unsicher seid, überprüft die offiziellen Kanäle oder fragt andere Spieler. Verdächtige Websites oder Videos, die unrealistische Versprechen machen, halten selten, was sie versprechen.

Achtet immer auf eure Accountdaten, die euch niemals von jemand anderem abgefragt werden, auch nicht von EA selbst. Gebt eure Daten unter keinen Umständen weiter.

Seid auch vorsichtig beim Kauf von Coins über eBay und andere Plattformen. EA sperrt die Konten, die mit solchen Aktivitäten in Verbindung stehen, wenn sie identifiziert werden. Dies betrifft nicht nur Verkäufer, sondern auch Käufer.

Spielt einfach fair und ihr seid auf der sicheren Seite!

Kann man in EA FC 24 cheaten?

Wie bereits erwähnt, gibt es keine offizielle Möglichkeit, in EA Sports FC 24 zu cheaten. Es ist möglich, dass gelegentlich Exploits auftreten, aber wer solche Fehler gezielt ausnutzt, riskiert ebenfalls Strafen und Sperren.

Wenn ihr den Verdacht habt, in einem Online-Match einem Cheater gegenüberzustehen, könnt ihr den Spieler melden. Dies könnt ihr in den Optionen und über die Anzeigetafel tun. Klickt den Spielernamen an, wählt "Profil anzeigen" und geht zu den Optionen. Hier könnt ihr das Verhalten im Spiel melden.

EA FC 24 Coins transferieren - kann man Münzen übertragen?

Würdet ihr in EA Sports FC 24 gerne eure Münzen aus FIFA 23 verwenden? Das geht leider nicht! Coins lassen sich, im Gegensatz zu mit Echtgeld gekauften Punkten, nicht von Spiel zu Spiel übertragen. Ebenso könnt ihr sie nicht in irgendwelche anderen Dinge umwandeln oder Boni dafür erhalten. Auch in EA FC 24 fängt jeder wieder bei Null an.

