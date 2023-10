EA FC 24: Prime Gaming Pack 1 (Oktober) ist da! - Erling Haaland ist der erste Leihspieler

Mit dem EA Sports FC 24 Prime Gaming Pack 1 für Oktober 2023 ist ab sofort das erste Pack für FC 24 verfügbar. Es zeigt sich mit Erling Haaland als neuen Leihspieler, aber auch deutlich weniger Loot als in der letzten Saison. Monat für Monat stellt EA Sports in Zusammenarbeit mit Amazon Prime / Twitch ein neues Prime Pack vor (früher als "Twitch Prime Pack" bekannt), das eine Reihe von seltenen Goldspielern, Spielerwahlen, Leihspieler und mehr beinhaltet. Insgesamt wird es in FC 24 zwölft Prime Packs im Verlauf der Saison 2023/24 geben. Auf dieser Seite zeigen wir euch, welcher Loot euch in den Packs erwartet und wie ihr euch die Prime Gaming Packs holen könnt.

FC 24 Prime Gaming Pack Inhalt: