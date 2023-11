EA FC 24: Weekend League Rewards – Alle UT Champions Belohnungen in Season 2

Alle FC 24 UT Champions Playoffs Rewards Wie schon in den Jahren zuvor, ist auch die FC 24 WL in zwei Runden aufgeteilt. Den Anfang machen die „FC 24 UT Champions Playoffs“, die die Qualifikationsrunde für die Weekend League darstellen. Die Playoffs sind 24/7 einer Ultimate Team-Saison verfügbar und erfordern lediglich 1.250 Champions Qualifikationspunkte für die Teilnahme. In maximal 10 Matches geht es dann darum, so viele Siege wie möglich einzufahren, um Ränge aufzusteigen und sich für die Finals zu qualifizieren. Selbst wenn ihr letzteres nicht schaffen solltet, erwarten euch – ja nach Playoffs-Rang – interessante Belohnungen, die wir euch nachfolgend zeigen. Rang 1

Benötigte Punkte: 40

Erforderliche Matche (Siege/Niederlage): 10/0

Belohnungen: 1x Jumbo Seltene Profis Pack 1x Seltene Profis Pack 1x Mega Pack 1x Finals Qualifikation (Token) FC 24 UT Champions Playoffs Belohnungen Rang 1.

Benötigte Punkte: 36 bis 39

Erforderliche Matche (Siege/Niederlage): 9/0

Belohnungen: 1x Seltenes Mega Pack 1x Prime Goldprofi Pack 2x Seltene Goldprofis Pack 1x Finals Qualifikation (Token) FC 24 UT Champions Playoffs Belohnungen Rang 2.

Benötigte Punkte: 32 bis 35

Erforderliche Matche (Siege/Niederlage): 8/0

Belohnungen: 1x Jumbo Premium Goldprofis Pack 2x Seltenes Gold Pack 2x Prime Goldprofis Pack (klein) 1x Finals Qualifikation (Token) FC 24 UT Champions Playoffs Belohnungen Rang 3.

Benötigte Punkte: 26 bis 31

Erforderliche Matche (Siege/Niederlage): 6/2 oder 7/0

Belohnungen: 2x Mega Pack 1x Seltenes Gold Pack 1x Finals Qualifikation (Token) FC 24 UT Champions Playoffs Belohnungen Rang 4.

Benötigte Punkte: 20 bis 25

Erforderliche Matche (Siege/Niederlage): 4/4 oder 5/0

Belohnungen: 2x Seltenes Gold Pack 1x Prime Goldprofis Pack (klein) 1x Finals Qualifikation (Token) FC 24 UT Champions Playoffs Belohnungen Rang 5.

Benötigte Punkte: 12 bis 19

Erforderliche Matche (Siege/Niederlage): 1/8, 2/4 oder 3/0

Belohnungen: 2x Goldprofis Pack 1x Jumbo Premium Gold Pack 400 Champions Qualifikationspunke FC 24 UT Champions Playoffs Belohnungen Rang 6.

Benötigte Punkte: 4 bis 11

Erforderliche Matche (Siege/Niederlage): 0/4 oder 1/0

Belohnungen: 2x Jumbo Premium Gold Pack (untauschbar) FC 24 UT Champions Playoffs Belohnungen Rang 7.

Alle UT Champions Finals Rewards in FC 24 Die FC 24 UT Champions Finals sind die zweite Runde der Weekend League. Anders, als bei den Playoffs, finden die UT Champions Finals nur am Wochenende statt (Freitag bis Montag) statt und benötigt für die Teilnahme einen "Finals Qualifikation"-Token. Selbigen erhaltet ihr automatisch, wenn ihr in den Playoffs mindestens 20 Punkte (Rang 5) erreicht. Wer sich für die Finals qualifiziert, tritt logischerweise gegen stärkere Gegner an, dafür winken aber auch bessere Belohnungen, wie ihr nachfolgend sehen könnt. Rang 1

Benötigte Punkte: 76 bis 80

Erforderliche Matche (Siege/Niederlage): 19/0

Belohnungen: 3x Profiwahl (1 von 4 seltenen Goldspielern, 84+ GES, untauschbar) 1x 5-Seltene Goldprofis Pack (85+ GES) 1x 2-Seltene Goldprofis Pack (87+ GES) 1x Seltene Profis Pack 2x Ultimatives Pack 1.250 Champions Qualifikationspunkte 1.500 Erfahrungspunkte 125.000 Münzen FC 24 UT Champions Finals Belohnungen Rang 1.

Benötigte Punkte: 72 bis 75

Erforderliche Matche (Siege/Niederlage): 18/0

Belohnungen: 3x Profiwahl (1 von 4 seltenen Goldspielern, 84+ GES, untauschbar) 1x 4-Seltene Goldprofis Pack (85+ GES) 1x 2-Seltene Goldprofis Pack (86+ GES) 2x Ultimatives Pack 1.250 Champions Qualifikationspunkte 1.500 Erfahrungspunkte 100.000 Münzen FC 24 UT Champions Finals Belohnungen Rang 2.

Benötigte Punkte: 67 bis 71

Erforderliche Matche (Siege/Niederlage): 16/3 oder 17/0

Belohnungen: 3x Profiwahl (1 von 4 seltenen Goldspielern, 84+ GES, untauschbar) 1x 3-Seltene Goldprofis Pack (85+ GES) 1x 2-Seltene Goldprofis Pack (85+ GES) 1x Jumbo Seltene Profis Pack 1x Ultimatives Pack 1.250 Champions Qualifikationspunkte 1.500 Erfahrungspunkte 85.000 Münzen FC 24 UT Champions Finals Belohnungen Rang 3.

Benötigte Punkte: 60 bis 66

Erforderliche Matche (Siege/Niederlage): 14/4 oder 15/0

Belohnungen: 3x Profiwahl (1 von 4 seltenen Goldspielern, 84+ GES, untauschbar) 1x 3-Seltene Goldprofis Pack (85+ GES) 1x Jumbo Seltene Profis Pack 1x Ultimatives Pack 1.250 Champions Qualifikationspunkte 1.500 Erfahrungspunkte 50.000 Münzen FC 24 UT Champions Finals Belohnungen Rang 4.

Benötigte Punkte: 51 bis 59

Erforderliche Matche (Siege/Niederlage): 11/7, 12/3 oder 13/0

Belohnungen: 3x Profiwahl (1 von 4 seltenen Goldspielern, 84+ GES, untauschbar) 1x 2-Seltene Goldprofis Pack (85+ GES) 1x Seltene Profis Pack 1x Ultimatives Pack 1.250 Champions Qualifikationspunkte 1.350 Erfahrungspunkte 30.000 Münzen FC 24 UT Champions Finals Belohnungen Rang 5.

Benötigte Punkte: 45 bis 50

Erforderliche Matche (Siege/Niederlage): 9/9, 10/5, 11/1 oder 12/0

Belohnungen: 2x Profiwahl (1 von 3 seltenen Goldspielern, 84+ GES, untauschbar) 1x Seltener Goldprofi Pack (85+ GES) 1x Ultimatives Pack 1x Seltene Profis Pack 1.250 Champions Qualifikationspunkte 1.150 Erfahrungspunkte 25.000 Münzen FC 24 UT Champions Finals Belohnungen Rang 6.

Benötigte Punkte: 36 bis 44

Erforderliche Matche (Siege/Niederlage): 6/12, 7/8, 8/4 oder 9/0

Belohnungen: 2x Profiwahl (1 von 2 seltenen Goldprofis, 84+ GES, untauschbar) 1x Seltene Profis Pack 1x Jumbo Seltene Profis Pack 1.000 Champions Qualifikationspunkte 1.000 Erfahrungspunkte 15.000 Münzen FC 24 UT Champions Finals Belohnungen Rang 7.

Benötigte Punkte: 24 bis 35

Erforderliche Matche (Siege/Niederlage): 2/16, 3/12, 4/8, 5/4 oder 6/0

Belohnungen: 2x Profiwahl (1 von 2 seltenen Goldprofis, 84+ GES, untauschbar) 1x Seltene Profis Pack 2x Jumbo Premium Gold Pack 750 Champions Qualifikationspunkte 750 Erfahrungspunkte 10.000 Münzen FC 24 UT Champions Finals Belohnungen Rang 8.

Benötigte Punkte: 12 bis 23

Erforderliche Matche (Siege/Niederlage): 0/12, 1/8, 2/4 oder 3/0

Belohnungen: 1x Profiwahl (1 von 2 seltenen Goldprofis, 84+ GES, untauschbar) 2x Prime Goldprofis Pack 500 Champions Qualifikationspunkte 500 Erfahrungspunkte 5.000 Münzen FC 24 UT Champions Finals Belohnungen Rang 9.

Benötigte Punkte: 4 bis 11

Erforderliche Matche (Siege/Niederlage): 0/4 oder 1/0

Belohnungen: 1x Profiwahl (1 von 2 seltenen Goldprofis, 84+ GES, untauschbar) 1x Seltene Gemischte Profis Pack 500 Champions Qualifikationspunkte 250 Erfahrungspunkte FC 24 UT Champions Finals Belohnungen Rang 10.

