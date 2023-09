EA FC 24: Web App und Companion App sind live! – Alles über Login und Download

FC 24 Web App Login – wie ihr euch in den Browser-Dienst einloggt Die FC 24 Web App ermöglicht euch den Zugang zu den wichtigsten Funktionen von EA Sports FC 24 und das mit jedem internetfähigen Gerät von überall und jederzeit auf der Welt, was besonders nützlich ist, wenn die Konsole oder der PC gerade nicht griffbereit sind. Auch wenn sie so bezeichnet wird, ist die FC 24 Web App eigentlich gar keine App, sondern eine Webseite von EA Sports, die ihr mit jedem Browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) aufrufen könnt FC 24 Web App Link: Hier geht’s zum EA Sports FC 24 Web App Login. Info: Ihr benötigt EA Sports FC 24, um die FC 24 Web App benutzen zu können. Zusätzlich müsst ihr euren Ultimate Team-Verein mit eurem EA-Konto verknüpfen. Erfüllt ihr diese Voraussetzungen, könnt ihr euch mit einem Klick auf den "Anmelden"-Button und der anschließenden Eingabe eurer Daten in die FC 24 Web App einloggen und deren Funktionen nutzen. In der EA Sports FC 24 Web App stehen euch die wichtigsten Funktion von FUT Ultimate Team zur Verfügung. Bitte beachtet: Vor allem an den ersten Tagen nach dem Release der FC 24 Web App oder zum Start von großen Events kann es durchaus zur Überlastung der Webseite kommen. Wenn ihr also einmal damit zu kämpfen habt, dass die Seite extrem langsam reagiert oder kein Login-Fenster erscheint, solltet ihr etwas Geduld aufbringen oder gegebenenfalls die Seite neu laden. Mitunter hilft es auch, den Browser-Cache zu löschen, einen anderen Browser zu verwenden oder testweise vorhandene Browser-Erweiterungen zu deaktivieren, da diese ebenfalls Probleme verursachen können. Ladet die Seite dagegen nur quälend langsam, könnt ihr selbst leider recht wenig daran ändern. Hier hilft nur Geduld zu beweisen oder es zu einem späteren Zeitpunkt versuchen. Zurück zum EA FC 24 Web App und Companion App Inhaltsverzeichnis

FC 24: Companion App Download für Android und iOS Wenn ihr EA Sports FC 24 von unterwegs oder zu Hause aus mit euren Mobilgeräten verwenden wollt, ist die FC 24 Companion App die beste Option. Die FC 24 Companion App bietet denselben Umfang wie die Web App, wurde aber extra für Smartphones und Tablets mit iOS- oder Android-Betriebssystem entwickelt, was letztlich eine angenehmere Bedienbarkeit (via Touchscreen) und bessere Visualisierung für die oftmals kleineren Bildschirme bedeutet. Hier könnt ihr die FC 24 Companion App für eure iOS- und Android-Geräte herunterladen: EA Sports FC 24 Companion App für Android-Geräte im Google Play Store herunterladen (43,7 MB)

EA Sports FC 24 Companion App für iOS im Apple App Store herunterladen (62,7 MB) Nach dem Download müsst ihr euch mit eurem EA Konto anmelden und schon könnt ihr loslegen (erfordert einen verifizierten EA-Account mit gültiger E-Mail-Adresse, Passwort und Sicherheitsabfrage sowie ein verknüpftes FC 24 Konto). Zurück zum EA FC 24 Web App und Companion App Inhaltsverzeichnis

Wann die EA FC 24 Web App und Companion App kommt, Treueprämien und die Unterschiede der Dienste Es hat schon feste Tradition, dass EA Sports kurz vor dem Start der neuen Saison die beiden Begleitdienste für Webbrowser und Mobile-Geräte veröffentlicht und so den (vorab) Zugang zu den wichtigsten Funktionen des neuen "nicht FIFA 24" gewährt. Wann die beiden Dienste zur Verfügung stehen, welche Unterschiede es gibt und ob es Boni für Veteranen und Logins gibt, erfahrt ihr nachfolgend. FC 24 Web App Release – Start-Datum und -Uhrzeit für den Browser-Login Die EA Sports FC 24 Web App ist seit Mittwoch, dem 20. September 2023 (ca. 19:00 Uhr) verfügbar. Der Webdienst ist (wie erwartet) zum Start noch stark überlastet und sorgt für Probleme, was sich in den folgenden Tagen bessern sollte. Die neue Web App ersetzt übrigens die alte Version für FUT 23, die bereits am 15. September 2023 dauerhaft deaktiviert wurde. Wann kommt die FC 24 Companion App? Wie üblich folgte die EA FC 24 Companion App einen Tag nach dem Release der Web App Release, folglich steht die Companion App seit Donnerstag, dem 21. September 2023 (ca. 19:00 Uhr) in den jeweiligen Stores zum Download bereit. Auch hier hatte der Dienst am Anfang mit dem Ansturm zu kämpfen, mittlerweile funktioniert er aber (mehr oder weniger) problemlos. Gibt es Boni für wiederkehrende Spieler und den täglichen Login? Bislang gab es in FIFA die Tradition, wiederkehrenden FUT-Veteranen "Treueprämien" zukommen zu lassen. Nun bricht EA Sports aber mit dieser Tradition, denn gibt keine "Wiederkehrender-Spieler-Boni" in EA Sports FC 24. Stattdessen gibt es den Gründerstatus und die Gründerboni. Ähnlich sieht es übrigens mit den täglichen Login-Boni aus, die es früher immer in den ersten Tagen der neuen Saison über die Web App und Companion App zu holen gab. Auch sie wurden gestrichen. Was ist der Unterschied zwischen Web App und Companion App? Inhaltlich und funktionstechnisch bieten Web App und Companion App dieselben Funktionen. Der einzige Unterschied zwischen Web App und Companion App besteht darin, dass die Companion App für die Bedienung und Anzeige auf den vergleichsweisen kleineren Touchscreens der mobilen Geräte optimiert ist, während die Web App eher für die Darstellung auf größeren Bildschirmen und Fernsehern ausgelegt ist. Kann man Web App und Companion App verwenden? Ja! Ihr könnt sowohl die Web App im Internet-Browser auf eurem PC als auch die Companion App auf eurem Smartphone oder Tablet verwenden. Die gleichzeitige Verwendung von Web App und Companion App ist aber nicht möglich, schließlich könnt ihr euch mit eurem Konto immer nur bei einer App anmelden. Zurück zum EA FC 24 Web App und Companion App Inhaltsverzeichnis

EA Sports FC 24 Verein mit EA Konto verbinden Wenn ihr die FC 24 Web App und / oder die FC 24 Companion App verwenden wollt, kommt ihr nicht drumherum, euren UT 24 Verein mit eurem EA-Konto zu verknüpfen. Dementsprechend benötigt ihr ein Konto bei EA Sports, das ihr euch mit wenigen Klicks hier anlegen könnt, wenn ihr noch keines besitzt: EA Konto registrieren. Wenn ihr ein EA-Konto besitzt und es mit eurem UT 24 Verein verbinden wollt, geht das so: Startet FC 24 Ruft UT 24 Ultimate Team auf und erstellt euren FUT-Verein Erstellt eine FUT-Sicherheitsfrage und -Antwort, falls nicht bereits geschehen Startet die FC 24 Begleit-App auf eurem Mobilgerät und meldet euch bei eurem EA-Konto an, um die beiden Konten automatisch miteinander zu verbinden. In der Theorie ist es ganz einfach, das EA-Konto mit EA FC 24 zu verbinden. Zurück zum EA FC 24 Web App und Companion App Inhaltsverzeichnis

"Dein Account hat keinen Ultimate Team 24 Club" – so löst ihr das Login-Problem in EA FC 24 Wie jedes Jahr melden auch zum Start von FC 24 wieder einige Spieler Probleme beim Login. Vor allem das altbekannte "Dein Konto ist offenbar nicht mit einem FUT-Verein verknüpft", obwohl man seit Jahren das gleiche Konto verwendet, ist wieder vermehrt anzutreffen. Dieses Problem kann durchaus den überlasteten Servern geschuldet sein, oftmals hängt es aber damit zusammen, dass die Konten falsch oder doppelt verknüpft sind. Um die Verbindung eurer Konten zu prüfen, besucht die EA-Webseite, klickt am oberen Rand auf das Person-Symbol und meldet euch bei eurem EA-Konto an. Klickt anschließend erneut auf das Person-Symbol und wählt "Konto-Einstellung". Im letzten Punkt "Verbindungen" im Reiter links werden euch nun alle Account-Verbindungen angezeigt. Überprüft alle Verbindungen und stellt sicher, dass ihr nur ein- und dasselbe Konto verwendet. Im Optimalfall habt ihr noch ein zweites Gerät (Tablet / Smartphone), auf das ihr die Companion App installieren könnt, um doppelt zu prüfen, ob der Login funktioniert oder ob dieselbe oder eine andere Fehlermeldung auftaucht. Falls ja, entfernt am besten alle Account-Verknüpfungen, die ihr nicht mehr benötigt und versucht euer Glück erneut. Zurück zum EA FC 24 Web App und Companion App Inhaltsverzeichnis

Die neuen Funktionen und alle Features der FC 24 Web App und Companion App Im Gegensatz zu den letzten Jahren haben die Web App und Companion App für EA Sports FC 24 nicht nur einen neuen Anstrich im Augenfreundlichen "Dark Theme" bekommen, auch die kompletten Menüs wurden überarbeitet und sind nun wesentlich lesefreundlicher auf kleinen Bildschirmen und machen insgesamt einen aufgeräumten Eindruck. Das ist aber nicht alles, denn es gibt auch ein paar neue Features, die zu den bekannten Funktionen hinzukommen: Neue Features in der FC 24 Web & Companion App Ein neues Aufgaben-System

Von OPTA optimierte Spielstile

Evolutions - Ultimate Team-Spieler können aufgewertet werden

Profis, Vereine und Ligen aus dem Frauenfußball Verfügbare Funktionen der FC 24 Web & Companion App Trading: Auf dem Transfermarkt handeln (Spieler und Karten suchen, kaufen und verkaufen).

Squad-Building-Challenges: SBCs lösen und SBC-Schutz für Spieler aktivieren (damit Spieler nicht aus Versehen eingelöst werden).

Objektives: Tägliche und wöchentliche Ziele absolvieren.

Euren Fortschritt bei den Saison-Aufgaben einsehen (manche Aufgaben lassen sich auch über die App lösen).

Wöchentliche Prämien aus Squad-Battles, Division Rivals und FUT Champions einlösen.

Eure FUT-Mannschaften verwalten und individuelle Taktiken erstellen.

Eure Club-Items verwalten.

Eure Teams teilen (mit einzigartiger URL).

FUT-Stadion anpassen (FUT 23 Heimspielstätte).

Gegenstände im FUT-Store kaufen (mit Münzen oder FIFA Points).

An Team Events teilnehmen.

Alle Ranglisten, Karten und sonstige Stats betrachten.

Das Team of the Week (TOTW) einsehen. Zurück zum EA FC 24 Web App und Companion App Inhaltsverzeichnis