Diese legendäre Strategiereihe gibt es jetzt komplett auf Steam

Electronic Arts macht euch auf Steam ab sofort eine Reihe von klassischen PC-Spielen zugänglich.

Das sind unter anderem Spiele der Populous- und Dungeon-Keeper-Reihe, aber auch jede Menge C&C-Titel.

Diese Titel gibt es jetzt auf Steam

Einer der neueren Titel auf dieser Liste ist das Open-World-Actionspiel The Saboteur, in dem ihr während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich gegen die deutschen Besatzer kämpft.

Außerdem neu auf Steam sind folgende Titel:

SimCity 3000 Unlimited

Populous

Populous 2: Trials of the Olympic Gods

Populous: The Beginning

Dungeon Keeper Gold

Dungeon Keeper 2

Sid Meier’s Alpha Centauri Planetary Pack

Und dann ist da noch Command & Conquer: The Ultimate Collection. Diese bringt folgende Spiele mit: