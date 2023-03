Die "Konsolenindustrie ist in fünf bis zehn Jahren tot" - Die Gaming-Woche vor 15 Jahren.

Mit einer gewagten Prognose gehen wir in die vierte Ausgabe von Replay und blicken zurück auf die Gaming-Woche, wie sie vor 15 Jahren war. Wobei ich gleich sagen muss, dass in Sachen News nicht sehr viel Spektakuläres los war. Aber es muss ja nicht immer viel passieren.

Die Woche vom 24. bis 30. März 2008

"Ich denke, dass dedizierte Spielgeräte, also zum Beispiel Konsolen (und Handhelds), in den nächsten fünf bis zehn Jahren aussterben werden."

Eine gewagte Aussage, die Sandy Duncan, früherer Chef von Microsofts Xbox-Division in Europa , damals tätigte. Wie nahe wir an diese Prognose herangekommen sind, sehen wir ja heute. Dedizierte Spielgeräte sind längst nicht ausgestorben und ich sehe auch nicht, dass dies in naher Zukunft passieren wird.

Wenn es nach mir geht, wird das auch noch eine Weile dauern, wenn es überhaupt jemals passieren wird. Wie seht ihr das? Würdet ihr dedizierten Konsolen und Handhelds nachtrauern?

Indes lehnte der Aufsichtsrat von Take-Two das erneute Kaufangebot von Electronic Arts ab. Zum Leidwesen von EA, aber man war der Meinung, es hier mit einem "unangemessenen" Angebot zu tun zu haben, das nicht im Interesse der Aktionäre sei. Nicht zuletzt dank den Erfolgen der GTA-Reihe ging es seitdem für Take-Two weiter bergauf.

Und dann war da noch das Warten auf Gran Turismo 5. Ein Jahr sollte es damals noch dauern, auf der anderen Seite sollte das gerade veröffentlichte Gran Turismo 5 Prologue die Wartezeit verkürzen. Umfangreicher als eine simple Demo, aber auch nicht so ganz zufriedenstellend. Mittlerweile sind wir bei GT7 angelangt. Wie zufrieden seid ihr mit der Entwicklung der Reihe seit Teil fünf?

Die Tests der Woche

Gran Turismo 5 Prologue. Kristian Metzger schrieb: "Gran Turismo 5 Prologue ist damit mehr als eine schlichte Demo, aber noch lange kein Vollprodukt. Natürlich bietet selbst diese beschnittene Fassung wochenlangen Spielspaß, aber ohne den hervorragenden Online-Modus wäre der Preis nicht gerechtfertigt."

Final Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates im Test. Tanja Menne schrieb: "Ich wünschte wirklich, Square Enix hätte sich die Möglichkeiten des DS besser zu Nutze gemacht. Sei es bei den Rätseln, dem regulären Gameplay, in punkto Anspruch und Originalität. Speziell auch deshalb, weil ihnen eine andere Sache so immens gut gelungen ist, dass es schlicht und ergreifend unverständlich, nahezu unverzeihlich wirkt, wieso da nicht mehr drin war. Aber: Mit all den kleinen und großen Mankos, die Final Fantasy Crystal Chronicles: Ring of Fates mit sich herumträgt, es ist immer noch ein sehr unterhaltsamer Titel."

No More Heroes im Test. Dazu schrieb ich: "Ja, es ist zuweilen hässlich. Ja, es hat eine Menge kleine und große Fehlerchen. Aber es ist einfach verdammt cool. No More Heroes motiviert schlicht und einfach auf seine eigene, verrückte Art. Stets möchte man dem nächsten, total bekloppten Bossgegner eins auf die Mütze geben und nimmt dafür die sich ständig wiederholenden, vorherigen Kämpfe und Aufgaben gerne in Kauf. Trotzdem ist No More Heroes sicherlich nicht jedermanns Sache und wird ohne Zweifel die Gemüter spalten. Wie zu Beginn schon gesagt: Love it or hate it."

Viking: Battle for Asgard im Test. Kristian Metzger schrieb: "Tja, was mache ich jetzt also mit dem Titel? Rechnet man alle erwähnten Pros und Kontras gegen, müsste ich eine 7 zücken. Aber damit würde ein entscheidender Faktor unter den Tisch fallen: Nämlich dass es dennoch verdammt viel Spaß macht. Dass es dank der brachialen Inszenierung und des funktionierenden Kampfsystems sogar ein Leichtes ist, über die Fehler hinweg zu sehen. Und das ist es doch, was letzten Endes zählt, oder? Viel Vergnügen beim Metzeln."

Als Command & Conquer noch gut war.

Weitere Artikel der Woche

Vorschau: Valkyria Chronicles. "Was ist es jetzt? Ein Taktikspiel? Ein Shooter? Oder gar doch ein RPG? Wahrscheinlich spielt es keine Rolle, denn Sega scheint hier eine sehr gesunde Genreverquickung hinzubekommen. Die phantastische Optik springt natürlich als erstes ins Auge, dahinter verbirgt sich ein spannender Ansatz, Taktikgefechte persönlicher und spannender zu machen, ohne dabei in reine Ballerwut abzudriften."

Vorschau: The World Ends With You. "Man merkt The World Ends With You an jeder Ecke an, dass die Kreativen hinter Kingdom Hearts wieder einen ganzen Schwung von Ideen hatten, die sie jetzt alle mit Stil und Klasse in Form des winzigen Moduls an Euch weiterreichen. Die konsequente Ausnutzung des DS mit all seinen Features und eine visuelle Klasse der ganz eigenen Art, verquickt mit einer Handlung, die Schräg, Düster, Humorig und Bedeutungsschwanger zu einem neuen, noch nicht gesprochenen Wort verbindet, machen The World Ends With You zu meinem aktuellen Rollenspiel- Geheimtipp für 2008."

Vorschau: Battlefield: Bad Company. "Trotz der vielen Neuerungen, der bombastischen Inszenierung und dem Wegfall des Conquest-Modus wirkt Bad Company seltsam vertraut. Waffenhandling, Fahrzeuge und Upgrades funktionieren fast wie beim Vorgänger, bieten in Summe aber ausreichend unverbrauchtes Material, um auch für Veteranen interessant zu sein. Trotzdem wird sich nicht jeder Fan mit der neuen Ausrichtung anfreunden können."

Vorschau: Huxley. "Balance. Dies dürfte der Schlüssel zum Erfolg oder Misserfolg von Huxley sein. An Ideen und Ehrgeiz mangelt es dem Projekt sicher nicht. Die vielfältigen Möglichkeiten, aus Eurem Charakter ein echtes Individuum zu machen, die Mischung aus Endzeit und Hightech in einer lebendigen Spielwelt, die Aufträge, die gewaltigen Schlachtfelder, alles erhebt sich bei der Komplexität weit über das übliche 'Serverauswählen und Loslegen'."

Interview: Command & Conquer: Alarmstufe Rot 3. "Die Erweiterung des Basisbaus auf das Wasser fügt dem Gameplay von Alarmstufe Rot 3 eine großartige neue Dimension hinzu. Da Strukturen sowohl an Land als auch auf See gebaut werden können, erhaltet Ihr die Freiheit, das Wasser für Eure Zwecke auszunutzen. Das ist etwas, was viele Strategiespiele in der Vergangenheit nicht versucht haben und Ihr müsst es stets im Hinterkopf behalten."