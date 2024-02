Erscheint die PS6 vor der nächsten Xbox? Microsoft hängt angeblich im Zeitplan hinterher.

Sonys PlayStation 6 könnte womöglich vor der nächsten Xbox erscheinen.

Aktuellen Gerüchten des bekannten Leakers Moore's Law is Dead (MLID) zufolge hängt Microsoft im Zeitplan hinter seinem Konkurrenten.

Was ist das Problem?

Grund dafür seien Verzögerungen beim Unterschreiben entsprechender Verträge mit AMD.

Weiterhin habe sich Microsoft "ernsthaft mit Intel und sogar NVIDIA für seine Next-Gen-Konsole auseinandergesetzt", sagt MLID. "Bis vor einem Monat war noch kein Next-Gen-Vertrag mit AMD bei Microsoft unterzeichnet worden."

"Um die Dinge in den richtigen Kontext zu setzen: [...] es gibt bereits mehrere Post-PS5-Verträge zwischen Sony und AMD, was bedeutet, dass sich der PlayStation-Handheld - ob er nun herauskommt oder nicht - in einer frühen Entwicklungsphase befindet. Die PlayStation 6 befindet sich bereits in der Entwicklung, daher ist es wirklich seltsam, wenn Sony bereits zwei Verträge mit AMD hat und Microsoft noch keinen unterzeichnet hat."

Über einen angeblichen neuen PlayStation-Handheld, der PS4- und PS5-Spiele abspielen könnte, hatte MLID ebenfalls berichtet.

Dem Leaker zufolge spricht Microsoft in der Hoffnung, dadurch den Preis von AMD drücken zu können, zuvor häufig mit anderen Partnern.

Laut MLID habe Intel Microsofts Interesse hingegen "sehr ernst" genommen und darüber nachgedacht, Chips "mindestens zum Selbstkostenpreis, wenn nicht sogar ein wenig darunter" anzubieten.

Diese Verzögerungen könnten letztlich dazu führen, dass Microsoft im Next-Gen-Zeitplan hinter Sony liegt. In den vergangen Wochen habe Microsoft "sein Ghosting von AMD beendet" und "beginne nun den Designprozess mit AMD".

Natürlich sei aber nicht auszuschließen, dass man etwaige Rückstände noch aufholen könnte, genauso könnte könnte die Next-Gen-Xbox jedoch "etwas später erschien, als die Leute es erwarten, und womöglich etwas überstürzt".

In jedem Fall dürften noch einige Jahre vergehen, bevor wir uns ernsthaft Gedanken darüber machen müssen. PlayStation 5 und Xbox Series X/S erschienen im November 2020 relativ zeitnah zueinander.