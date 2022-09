Erstes PS1-Spiel auf PS Plus ermöglicht Wechsel zwischen 50 und 60 Hz

Das erste PS1-Spiel in Europa bietet euch im PlayStation Store jetzt die Möglichkeit, zwischen 50 und 60 Hz zu wählen.

Bei diesem Spiel handelt es sich um das in dieser Woche veröffentlichte Syphon Filter 2.

Ihr habt die Wahl

Nachdem die klassischen PlayStation-Spiele in diesem Jahr im Zuge der PlayStation-Plus-Umgestaltung hinzugefügt wurden, stellte sich heraus, dass sich in Europa nur die 50-Hz-Versionen spielen lassen. Diese laufen 20 Prozent langsamer als die 60-Hz-Versionen, die es in anderen Regionen gibt.

Damals reagierte Sony auf die Kritik daran und kündigte an, dass in Zukunft ein Wechsel möglich sein wird. Drei Monate später ist das nun bei Syphon Filter 2 der Fall.

Bei einigen veröffentlichten Klassikern war es nur möglich, die PAL-Versionen mit 50 Hz zu spielen. Von anderen Titeln lagen aber 60-Hz-Versionen vor, obwohl es davon auch PAL-Versionen gab.

Wann weitere klassische Spiele dem Beispiel von Syphon Filter 2 folgen, ist aktuell nicht bekannt.